رئيسة الوزراء الفرنسية: مقتل 40 فرنسيا منذ أحداث 7 أكتوبر فى إسرائيل

رئيسة الوزراء الفرنسية: مقتل 40 فرنسيا منذ أحداث 7 أكتوبر فى إسرائيل
التاريخ
11/6/2023 4:29:19 AM
(MENAFN
- Youm7) أعلنت إليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية، عن مقتل 40 فرنسيا منذ أحداث 7 أكتوبر في إسرائيل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
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