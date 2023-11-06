الأمير ويليام يصف زوجته كيت ميدلتون بـالمجنونة بسبب روتين رياضى غريب

MENAFN - Youm7) تحرص الأميرة كيت ميدلتون، أميرة ويلز ، على ممارسة الكثير من هوايات الرياضة واللياقة البدنية، إلا أنها كشفت مؤخرًا عن هواية جعلت زوجها الأمير وليام يصفها بـ "المجنونة"، وتشتهر الأميرة كيت بحبها للرياضة، بالإضافة إلى طبيعتها التنافسية، ولكن هناك هواية واحدة للياقة البدنية تمارسها والتى تركت حتى زوجها الأمير ويليام فى حيرة من أمره.

فمن الواضح أن كيت ميدلتون، أميرة ويلز من أشد المعجبين بالسباحة الباردة "السباحة فى المياه الباردة"، لكن ويليام لا يوافق على ذلك، بل إنه وصف زوجته بأنها "مجنونة" بسبب ذلك.

كشفت كيت عن سعادتها بممارسة السباحة فى المياه الباردة خلال حلقة من برنامج The Good, The Bad & The Rugby فى سبتمبر، حيث ظهرت جنبًا إلى جنب مع ويليام والأميرة آن.

كيت ميدلتون

وشددت الأميرة خلال الحلقة على أهمية النشاط، وكشفت عن هواياتها الحالية فى مجال اللياقة البدنية، ومن بينها السباحة فى المياه الباردة، وقالت: "كلما كان الطقس أكثر برودة، كلما كان ذلك أفضل، أنا أحب ذلك تمامًا، إلى حد ما لدرجة أن ويليام يقول: "كاثرين، أنت مجنونة".. والجو مظلم، والمطر يهطل."

وفى سياق آخر، يشار إلى أن صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، كشفت أن الملكة إليزابيث الثانية الراحلة كانت مستاءة من عدد الإجازات التى أخذتها كيت ميدلتون، أميرة ويلز خلال السنوات الأولى لعلاقتها مع الأمير وليام.

وتم الكشف عن التفاصيل الجديدة فى كتاب وليام وهارى للخبيرة الملكية كاتى نيكول، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست، وعلى الرغم من أن الزوجين كانا مخطوبين فى عام 2010 ثم تزوجا فى عام 2011، إلا أن الملكة إليزابيث اعتقدت أنه سيكون استخدامًا أفضل لوقت ميدلتون للحصول على وظيفة بدلاً من التنقل بين الجزر.

كانت هذه الرحلات المتكررة المزعومة إلى جزيرة موستيك الكاريبية ، وهى جزء من دولة سانت فنسنت وجزر جرينادين. وكتبت نيكولز فى كتابها: "إذا لم تكن ميدلتون مع وليام فى بالمورال، فإن الزوجين كانا يتزلجان أو يقضيان عطلة فى موستيك".

كيت ميدلتون والأمير وليام

وتابع الكتاب، فى إشارة إلى شقيقة إليزابيث الصغرى، الأميرة مارجريت "كيت كانت هناك فى كثير من الأحيان يطلق عليها اسم" ملكة موستيك"، وهو اللقب الذى كان فى السابق ملكًا للأميرة مارجريت".

وأضافت نيكولز أنه نظرًا لأن الرحلات تزامنت مع ركود عام 2008، لم تكن الملكة الراحلة سعيدة برؤية الزوجين باستمرار فى إجازات سخية، وكتبت: "مثل هذه العروض التافهة للثروة كانت غير مستساغة للملكة"، وأوضحت "بينما تكهن بقية العالم بأن هناك خطوبة تلوح فى الأفق لوليام وكيت، اعتقدت الملكة أنه يجب تأجيل الإعلان حتى يتم تحصل كيت على مهنة".

فى ذلك الوقت، قال مصدر مقرب من العائلة المالكة للمؤلفة على وجه التحديد: "من رأى جلالة الملكة أنه إذا كانت كيت يومًا ما ستصبح رفيقة وليام ، فإنها تحتاج إلى وظيفة مناسبة"، وقبل علاقتها مع وليام، عملت كيت فى وظائف متعددة، بما فى ذلك القيام بالتسويق لشركة والدها.