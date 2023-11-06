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مجلس الدولة الصينى يدين تهديدات سياسيين أمريكيين بفرض عقوبات فى هونج كونج

11/6/2023 4:29:19 AM
(MENAFN- Youm7) أدان مكتب شؤون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني التهديدات الصادرة عن سياسيين أمريكيين بفرض عقوبات ضد مسؤولين حكوميين وموظفين قضائيين في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة .

وقال متحدث باسم المكتب في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين إن سيادة القانون في منطقة هونج كونج حظيت باعتراف واسع النطاق من المجتمع الدولي، مضيفا أن حماية الأمن الوطني وسيادة القانون من واجبات مسؤولي المنطقة والموظفين القضائيين بها، ولا تحتمل أي تدخل .

وأوضح المتحدث أن التهديدات الصادرة عن بعض السياسيين الأمريكيين تتعارض مع روح سيادة القانون وتتجاهل العدالة الدولية.








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