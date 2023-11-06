العاصفة كيران تدمر مدينة سياحية بإيطاليا وتودى بحياة 12 شخص.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) دمرت العاصفة كيران جزءًا كبيرًا من أوروبا، لكن الجزء الأسوأ، قد اتخذته منطقة توسكانا السياحية فى إيطاليا، حيث أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 7 حالات وفاة، وشخصين في عداد المفقودين، وكان لا بد من إجلاء المئات.
وأوضح الرئيس الإقليمي، أوجينيو جياني، أنه "في أربع ساعات سقط 200 ملليمتر، وهي ظاهرة غير مسبوقة". تسببت هذه الكميات الهائلة من الأمطار وهبوب الرياح القوية في فيضان الأنهار والقنوات، حيث دمرت المياه مقاطعات مثل فلورنسا أو بيزا أو ليفورنو أو براتو أو بيستويا أو لوكا أو ماسا.
وأعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ الوطنية في سبع من مقاطعات توسكانا العشر والالتزام بتقديم مساعدات استثنائية بقيمة 5 ملايين يورو لمواجهة حالة الطوارئ.
وكان شمال إيطاليا إحدى المناطق الأكثر تضرراً من عاصفة كيران،فبالاضافة إلى الضحايا فإن هناك
40 ألف شخص بدون كهرباء، وانقطعت الطرق، وتوقفت خدمة القطارات، وأغلقت المدارس، وغمرت المياه المستشفيات ومصانع النسيج، وهي أضرار جانبية أخرى للعاصفة الوحشية.
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