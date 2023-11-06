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العاصفة كيران تدمر مدينة سياحية بإيطاليا وتودى بحياة 12 شخص.. فيديو

11/6/2023 4:29:19 AM
(MENAFN- Youm7) دمرت العاصفة كيران جزءًا كبيرًا من أوروبا، لكن الجزء الأسوأ، قد اتخذته منطقة توسكانا السياحية فى إيطاليا، حيث أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 7 حالات وفاة، وشخصين في عداد المفقودين، وكان لا بد من إجلاء المئات.

وأوضح الرئيس الإقليمي، أوجينيو جياني، أنه "في أربع ساعات سقط 200 ملليمتر، وهي ظاهرة غير مسبوقة". تسببت هذه الكميات الهائلة من الأمطار وهبوب الرياح القوية في فيضان الأنهار والقنوات، حيث دمرت المياه مقاطعات مثل فلورنسا أو بيزا أو ليفورنو أو براتو أو بيستويا أو لوكا أو ماسا.


وأعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ الوطنية في سبع من مقاطعات توسكانا العشر والالتزام بتقديم مساعدات استثنائية بقيمة 5 ملايين يورو لمواجهة حالة الطوارئ.

وكان شمال إيطاليا إحدى المناطق الأكثر تضرراً من عاصفة كيران،فبالاضافة إلى الضحايا فإن هناك
40 ألف شخص بدون كهرباء، وانقطعت الطرق، وتوقفت خدمة القطارات، وأغلقت المدارس، وغمرت المياه المستشفيات ومصانع النسيج، وهي أضرار جانبية أخرى للعاصفة الوحشية.









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