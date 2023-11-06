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الخارجية البريطانية تسحب مؤقتا بعض موظفى سفارتها فى لبنان

11/6/2023 4:29:19 AM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها سحبت مؤقتا بعض موظفيها من سفارتها في لبنان، وذلك مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة - في بيان لها نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين "أنه بسبب الوضع الأمني، تم سحب بعض الموظفين في السفارة البريطانية وجميع أفراد أسرهم مؤقتا " .

وتابعت الوزارة "تواصل السفارة العمل الأساسي بما في ذلك تقديم الخدمات للمواطنين البريطانيين".

وكانت الوزارة قد نصحت البريطانيين في وقت سابق بعدم السفر إلى لبنان بسبب الصراع الدائر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ودعت أي مواطن لا يزال في البلاد إلى المغادرة مع استمرار تسيير الرحلات الجوية التجارية.








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