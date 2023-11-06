الخارجية البريطانية تسحب مؤقتا بعض موظفى سفارتها فى لبنان

(MENAFN
- Youm7) قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها سحبت مؤقتا بعض موظفيها من سفارتها في لبنان، وذلك مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وأضافت الوزارة - في بيان لها نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين "أنه بسبب الوضع الأمني، تم سحب بعض الموظفين في السفارة البريطانية وجميع أفراد أسرهم مؤقتا " .
وتابعت الوزارة "تواصل السفارة العمل الأساسي بما في ذلك تقديم الخدمات للمواطنين البريطانيين".
وكانت الوزارة قد نصحت البريطانيين في وقت سابق بعدم السفر إلى لبنان بسبب الصراع الدائر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ودعت أي مواطن لا يزال في البلاد إلى المغادرة مع استمرار تسيير الرحلات الجوية التجارية.
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