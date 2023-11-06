سوزا خارج حسابات الأهلى فى يناير وكولر يتمسك بنجاح تجربة موديست

MENAFN - Youm7) أعلن الإعلامى أحمد شوبير أن البرازيلي جوستافو سوزا لاعب جيونبوك هيونداى بطل كوريا الجنوبية خارج حسابات الاهلى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "سوزا خارج حسابات الأهلى فى يناير المقبل، الأهلى لم يجدد مفاوضاته لضم اللاعب، وكولر متمسك باستمرار موديست مع المارد الأحمر".

وتابع شوبير، "كولر يرى أن موديست يحتاج فرصة فقط وسيظهر بشكل جيد، المدرب السويسري لديه قناعات كبيرة بإمكانيات المهاجم الفرنسى وأخطر إدارة الأهلى بذلك".

وتعاقد الأهلي قبل بداية الموسم مع الفرنسي أنتوني موديست فى صفقة انتقال حر، وأثارت الصفقة جدلا بسبب عمر اللاعب الذى تخطى 35 عاما، خاصة أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي منذ الموسم الماضي.

موديست لعب منذ بداية الموسم 3 مباريات بشكل أساسي، ومثلها كبديل، لم يسجل سوى هدف وحيد لينال انتقادات واسعة من جماهير الأهلى، ويرغب المدرب السويسري في البحث عن مهاجم جديد للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لإنقاذ موسم المارد الأحمر لاسيما بعد خسارة بطولتين حتى الآن بالخروج من دورى السوبر الأفريقى من نصف النهائي لصالح صن داونز بطل جنوب أفريقيا بجانب خسارة لقب كأس السوبر الأفريقى لصالح اتحاد العاصمة الجزائري.

وكانت التجربة الأخيرة لموديست قبل القدوم للأهلي كانت مع بوروسيا دورتموند، ولم ينجح سوى في تسجيل هدفين طوال الموسم، فيما يرجع الموسم الأبرز الذي شهد تألقه قبل 7 مواسم، برفقة كولن الألماني، حيث احتل المركز الثالث وقتها في قائمة هدافي الـ"بوندسليجا" موسم 2016-2017 برصيد 25 هدفا خلف روبرت ليفاندوفسكي وبيير إيميريك أوباميانج، هدافي بايرن ميونيخ ودورتموند وقتها.



