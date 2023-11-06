برنامج رجال يد الأهلي قبل مواجهة النور السعودى فى كأس العالم للأندية

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهل ، بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز، برنامج الفريق اليوم، استعدادًا لمباراة النور السعودي المقرر لها الثالثة عصر غد، الثلاثاء، على صالة الدمام، فى أولى مباريات الأهلي بدور المجموعات ببطولة «السوبر جلوب».

ويبدأ برنامج الأهلي فى العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة بتناول الفريق وجبة الإفطار.

ويغادر الفريق فندق الإقامة فى الثانية والنصف عصرًا للتوجه إلى صالة النهضة بالدمام، لخوض مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة النور السعودي غدًا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت فجر اليوم إلى مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن الأهلي يأتي في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه فريقي النور السعودي وبرشلونة الإسباني.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، كل من :خالد العوضي مدير

عام النشاط الرياضي، وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، والأسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وڤينيو لوسرت مدرب حراس المرمى، وهاني النجدي المدير

الإداري ، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، والدكتور مصطفى ناجي طبيب الفريق ومعاونيه عمرو عصام وعبدالله حسن. بالإضافة إلى اللاعبين: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن حميد - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - إسلام راضي - عبدالرحمن فيصل- عمر خالد حسانين.

وتضم البطولة 12 ناديا من 10 دول تم توزيعهم على 4 مجموعات و يصعد للدور قبل النهائي للسوبر جلوب الأول من كل مجموعة ويمثل مصر وقارة أفريقيا بالبطولة النادى الأهلى.



