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بيراميدز يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن شراكة مع بنفيكا البرتغالى

11/6/2023 4:29:17 AM
(MENAFN- Youm7) يعقد نادي
بيراميدز
مؤتمرًا صحفيًا اليوم، الاثنين، لإعلان برنامج العمل والخطوات الجديدة فى اتفاقية الشراكة المبرمة مع نادي بنفيكا البرتغالي، والإعلان عن الإجراءات العملية بعد الاتفاقية التي تم توقيعها بين المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، وروي كوستا رئيس نادي بنفيكا.
وشهدت الأيام الماضية لقاءات مكثفة بين مسئولي الناديين من أجل التوصل إلى برنامج العمل والخطوات العملية الجديدة على الأرض للإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي، الذي يقام في السابعة من مساء اليوم الاثنين بالقاهرة الجديدة.
ويشهد المؤتمر حضور المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، ويرافقه المدير الفني البرتغالي للفريق الأول جايمي باتشيكو، وبعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم.
كما يمثل نادي بيراميدز فى المؤتمر الصحفي، هاني سعيد المدير الرياضي والمهندس عمر مدحت المدير التجاري ومعتصم سالم مدير قطاع الناشئين، كما يمثل نادي بنفيكا في المؤتمر النجم البرتغالي السابق سيماو سابروسا مدير العلاقات الدولية بالنادي، وميجيل رييس منسق عمليات التوسع، وديفيد جوميز مسئول التطوير لقطاعات الناشئين.
ويتشرف نادي بيراميدز بتوجيه الدعوة لجميع ممثلي وسائل الإعلام المختلفة والقنوات الفضائية لحضور المؤتمر الصحفي.









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