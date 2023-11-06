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فيتوريا يطلب الاطلاع على نتيجة تحقيق الزمالك مع فتوح وصبحي قبل إعلان القائمة

11/6/2023 4:29:17 AM
(MENAFN- Youm7) طلب روي فيتوريا ، المدير الفني لمنتخب مصر، الاطلاع على التحقيقات التى أجرتها إدارة الزمالك مع أحمد فتوح ومحمد صبحي قبل حسم موقفهما من المعسكر المقبل لمباراتي جيبوتي وسيراليون فى تصفيات كأس العالم.



ويعكف المدير الفني حالياً على دراسة الأسماء التى سيتم ضمها للمعسكر المقبل الذى ينطلق 13 نوفمبر الجاري.



وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فى بيان رسمي، عن نتائج اجتماعه العاجل الذي عقد مساء أمس في مقر النادي.



وجاء البيان كالتالي: "إعلاءً للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لاي سبب، وفي ضوء ماثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول ان اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة..

قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا.



عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي و مصطفى الزناري للبيع وتوجيه الشكر إلى اوسوريو و مساعده وكابتن مدحت عبد الهادي وتعيين كابتن معتمد جمال مدرب عام وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.












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