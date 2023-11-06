بسيوني يكشف سر الفوز على الدراويش: اشتغلنا على المساحات الخالية فى الدفاع

MENAFN - Youm7) كشف عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش ، عن سر الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة السادسة بالدوري. وقال بسيوني في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، "نجتهد ونتعب وسنظل كذلك، حصدنا 3 نقاط مهمة على فريق كبير فى عقر داره بالإسماعيلية، وأتمنى أن أرى النادي الإسماعيلي فى أحسن حال وأحسن صورة".

وأضاف بسيوى، "ذاكرنا الإسماعيلي بشكل جيد، نادٍ لديه نزعة هجومية، عندما يهاجم قد يهاجم بـ7 لاعبين وهو ما يترك مساحات خلف الدفاعات، والهجمات المرتدة تكون خطيرة عليهم وعملنا على هذا طوال الأسبوع، نجحنا فى تسجيل 3 أهداف وأهدرنا حوالى 4 أهداف، واستقبلنا هدفين بسبب خلل فى التوازن، ولكن الطلائع يقدم مردودا طيبا خلال الموسم الجاري، وتغلبنا على البنك الأهلي وسيراميكا والإسماعيلي".

وتابع مدرب الطلائع، "شيكا من اللاعبين المميزين عندما كنت في ليبيا كان هو يلعب في الأخضر الليبي وراهنت عليه ورشحته للطلائع، شارك معنا أكثر من 75% من الفريق، ومازال لدي لاعبين مهمين مثل أحمد الشيخ وحميد ماو وحمدي زكي ومصطفى الخواجة".

واختتم، "نتطلع لتحقيق المكانة التى يستحقها الطلائع وسبق وتواجدنا في المركز الرابع".



