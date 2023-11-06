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الأردن: إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة بواسطة مظلات

11/6/2023 4:29:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 6 - 11 (كونا) -- أعلن الجيش الأردني اليوم الاثنين إن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة.
وذكر الجيش في بيان إن هذه الخطوة تأتي بعد أن أوشكت إمدادات المستشفى على النفاد نظرا لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقال البيان إن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود المملكة بالوقوف إلى جانب "الأشقاء" في ضوء الحرب على قطاع غزة مؤكدا أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات.(النهاية) أ ب / م ج ز

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