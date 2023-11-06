الأردن: إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة بواسطة مظلات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 6 - 11 (كونا) -- أعلن الجيش الأردني اليوم الاثنين إن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة.
وذكر الجيش في بيان إن هذه الخطوة تأتي بعد أن أوشكت إمدادات المستشفى على النفاد نظرا لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقال البيان إن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود المملكة بالوقوف إلى جانب "الأشقاء" في ضوء الحرب على قطاع غزة مؤكدا أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات.(النهاية) أ ب / م ج ز
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