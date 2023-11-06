(الأوقاف): تمديد التسجيل لموسم الحج 2024 لغاية 13 ديسمبر المقبل عبر منصة الوزارة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية اليوم الاثنين تمديد فترة التسجيل المركزي لموسم الحج 2024 عبر منصة (الأوقاف) لغاية 13 ديسمبر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة سلمان الكندري في تصريح صحفي إن الوزارة حريصة على استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالحج ممن لم يسبق لهم الحج والذي انطلق منذ مطلع اكتوبر الماضي مع تقديم كافة التسهيلات لهم.
وأكد الكندري حرص الوزارة على تسهيل جميع الامور على الحجاج وتلبية احتياجاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهم ليؤدوا مناسك الحج بكل أريحية.(النهاية)
ع ظ / ط أ ب
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