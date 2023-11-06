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(الأوقاف): تمديد التسجيل لموسم الحج 2024 لغاية 13 ديسمبر المقبل عبر منصة الوزارة

11/6/2023 4:29:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية اليوم الاثنين تمديد فترة التسجيل المركزي لموسم الحج 2024 عبر منصة (الأوقاف) لغاية 13 ديسمبر المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة سلمان الكندري في تصريح صحفي إن الوزارة حريصة على استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالحج ممن لم يسبق لهم الحج والذي انطلق منذ مطلع اكتوبر الماضي مع تقديم كافة التسهيلات لهم.
وأكد الكندري حرص الوزارة على تسهيل جميع الامور على الحجاج وتلبية احتياجاتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهم ليؤدوا مناسك الحج بكل أريحية.(النهاية)

ع ظ / ط أ ب




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