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الرئيس الإيراني: ما يحصل في غزة جرائم مروعة ضد البشرية وإبادة جماعية

11/6/2023 4:29:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 6 - 11 (كونا) -- دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الإثنين إلى ردع جرائم الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة والإيقاف الفوري لعمليات القصف هناك معتبرا ما يحصل في غزة "جرائم مروعة ضد البشرية وإبادة جماعية".
وقال في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني الذي يزور العاصمة طهران حاليا إن "قتل النساء والاطفال وتدمير منازل المواطنين في غزة لا يعد انتصارا للاحتلال ولا يمكن التعويض عن هزيمته المدوية من خلال ارتكاب الإبادة وجرائم ضد الإنسانية".
وشدد رئيسي على ضرورة إيقاف إطلاق النار وإرسال المساعدات الى قطاع غزة مؤكدا في الوقت ذاته أن طهران "تدعم أي إجراء يتخذ على المستوى الإسلامي والإقليمي والدولي لردع جرائم الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة". (النهاية) م و

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