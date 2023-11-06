الرئيس الإيراني: ما يحصل في غزة جرائم مروعة ضد البشرية وإبادة جماعية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 6 - 11 (كونا) -- دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الإثنين إلى ردع جرائم الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة والإيقاف الفوري لعمليات القصف هناك معتبرا ما يحصل في غزة "جرائم مروعة ضد البشرية وإبادة جماعية".
وقال في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني الذي يزور العاصمة طهران حاليا إن "قتل النساء والاطفال وتدمير منازل المواطنين في غزة لا يعد انتصارا للاحتلال ولا يمكن التعويض عن هزيمته المدوية من خلال ارتكاب الإبادة وجرائم ضد الإنسانية".
وشدد رئيسي على ضرورة إيقاف إطلاق النار وإرسال المساعدات الى قطاع غزة مؤكدا في الوقت ذاته أن طهران "تدعم أي إجراء يتخذ على المستوى الإسلامي والإقليمي والدولي لردع جرائم الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة". (النهاية) م و
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