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(الصحة): الكويت الأولى عربيا بمكافحة الإيدز في مؤشرات برنامج الأمم المتحدة

11/6/2023 4:29:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 11 (كونا) -- قال الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الايدز الدكتور المنذر الحساوي ان الكويت الأولى عربيا في إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا في مؤشرات مكافحة الايدز حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة المشترك للإيدز بحصولها على 94 في المئة في المعايير.
وأكد الحساوي في كلمة خلال افتتاح مؤتمر الكويت السنوي للإيدز والأمراض التناسلية ممثلا عن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الاثنين أن الكويت تصدرت القائمة لعام 2022 عبر تحقيقها مؤشر 90/90/90 ما يعني أن 90 بالمئة من المصابين على معرفة بإصابتهم و90 بالمئة من المشخصين يتلقون العلاج و90 في المئة ممن يتلقون العلاج لديهم حمل فيروسي غير مقروء في الدم.
وأكد ان الكويت تعمل على خطة واضحة لرفع المؤشر التالي إلى الهدف 95/95/95 في إطار زمني محدد لعام 2030 وفق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإيدز متوقعا تحقيق الهدف قبل الموعد المحدد بعامين على الأقل.
وأوضح أن الكويت تسعى إلى تحقيق مؤشر رابع في جودة الحياة وهو ما يعرف بمؤشر 90 الرابعة المعني بحل المشاكل النفسية والاجتماعية للمصاب إذ حرصت الوزارة على توفير الدعم النفسي والعقلي للمصابين بما يسهم في خفض معدلات التمييز ضدهم إلى جانب توفير أحدث العلاجات العالمية عبر حقن تؤخذ كل شهرين بديلا عن الحبوب اليومية.
من جانبه قال مدير منطقة الجهراء الصحية ومدير مستشفى الأمراض السارية الدكتور جمال الدعيج في كلمة مماثلة ان الطواقم الطبية تعمل على دعم الأمن الصحي للمواطن والمقيم في مجال الأمراض الجنسية وفي مقدمها الإيدز مؤكدا الحرص على مواكبة التوصيات العالمية والفحوص الطبية لتشخيص المرض بصورة أسرع وأدق بما فيها الفحص الطوعي الذي لا يتجاوز 15 دقيقة.
وذكر أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير أحدث العلاجات وفق الاستراتيجيات العالمية إلى جانب العمل على حملات توعية للجماهير بصورة مستمرة مع مختلف الجمعيات بما فيها جمعية إعانة المرضى.
بدوره قال رئيس قسم الأمراض المعدية رئيس المؤتمر الدكتور أسامة البقصمي في كلمته إن المجال الطبي يشهد تطورات متسارعة واكتشافات في علاج وتشخيص الإيدز والأمراض التناسلية وفق تقنيات طبية حديثة.
وذكر أن هذا الؤتمر يساعد على توحيد الجهود وتبادل الخبرات ومناقشة أحدث الاستكشافات ويضم جلسات علمية متخصصة للأطباء والباحثين وجلسات حوارية تفاعلية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع.(النهاية) م ر ف / ن و ف

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