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(هيئة الإعاقة) تؤكد أن إشراك ودمج منتسبيها بالأنشطة والفعاليات من أولوياتها

11/6/2023 4:29:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 11 (كونا) -- أكد نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية والمتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح اليوم الاثنين ان اشراك ودمج الأشخاص من ذوي الإعاقة بالأنشطة والفعاليات تعد من أولويات الهيئة.
وقال البداح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ورش تأهيلية تحت شعار (من صنع يدي 6) نظمتها مؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة إن برامج التأهيل والتدريب المختلفة تسهم باستقرار الأشخاص ذوي الإعاقة نفسيا واجتماعيا علاوة على ان الاستقلال الاقتصادي يبعد الصورة النمطية الخاطئة ويعزز الثقة بالنفس.
وأضاف أن زيادة درجات التفاعل والمشاركات المجتمعية تسهم بكسر حاجز الخوف والرهبة لذوي الإعاقات المختلفة مما يطور من لغة التواصل لديهم ويحسن من أوضاعهم الصحية.
من جهته قال مدير عام المؤسسة مشعل شامان في تصريح مماثل لـ(كونا) إن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا بتطوير امكانيات منتسبيها باعتبارها احدى الطاقات البشرية بالمجتمع.
وأكد شامان أن الخدمات التدريبية والتأهيلية التي تقدمها المؤسسة التي تضم اكثر من 439 طالبا وطالبة تعمل على دمج واشراك ذوي الإعاقة وتأهيلهم عبر مختلف الحرف والمهن بهدف تحدي الإعاقة والإنتاج ومواجهة ظروف العمل.
وذكر ان الورش التأهيلية (من صنع يدي) تعمل على تقديم منتجات وحرف يدوية من اكسسوارات وعلب هدايا وحلي ولوحات ورسومات مختلفة ومفارش وغيرها من انتاج منتسبي المؤسسة.(النهاية) س ل م / ح ع

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