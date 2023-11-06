(هيئة الإعاقة) تؤكد أن إشراك ودمج منتسبيها بالأنشطة والفعاليات من أولوياتها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 11 (كونا) -- أكد نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية والمتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح اليوم الاثنين ان اشراك ودمج الأشخاص من ذوي الإعاقة بالأنشطة والفعاليات تعد من أولويات الهيئة.
وقال البداح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ورش تأهيلية تحت شعار (من صنع يدي 6) نظمتها مؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة إن برامج التأهيل والتدريب المختلفة تسهم باستقرار الأشخاص ذوي الإعاقة نفسيا واجتماعيا علاوة على ان الاستقلال الاقتصادي يبعد الصورة النمطية الخاطئة ويعزز الثقة بالنفس.
وأضاف أن زيادة درجات التفاعل والمشاركات المجتمعية تسهم بكسر حاجز الخوف والرهبة لذوي الإعاقات المختلفة مما يطور من لغة التواصل لديهم ويحسن من أوضاعهم الصحية.
من جهته قال مدير عام المؤسسة مشعل شامان في تصريح مماثل لـ(كونا) إن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا بتطوير امكانيات منتسبيها باعتبارها احدى الطاقات البشرية بالمجتمع.
وأكد شامان أن الخدمات التدريبية والتأهيلية التي تقدمها المؤسسة التي تضم اكثر من 439 طالبا وطالبة تعمل على دمج واشراك ذوي الإعاقة وتأهيلهم عبر مختلف الحرف والمهن بهدف تحدي الإعاقة والإنتاج ومواجهة ظروف العمل.
وذكر ان الورش التأهيلية (من صنع يدي) تعمل على تقديم منتجات وحرف يدوية من اكسسوارات وعلب هدايا وحلي ولوحات ورسومات مختلفة ومفارش وغيرها من انتاج منتسبي المؤسسة.(النهاية) س ل م / ح ع
MENAFN06112023000071011013ID1107377616
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.