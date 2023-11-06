كوريا الجنوبية تستنكر تخصيص بيونغ يانغ ذكرى لصناعة الصواريخ وتعتبره تهديدا لها

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 6 - 11 (كونا) -- استنكرت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تخصيص كوريا الشمالية يوما لصناعة الصواريخ كذكرى سنوية تحتفل بها بمناسبة نجاحها بإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات في نوفمبر الماضي معتبرته "تهديدا" لها وللمجتمع الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المتحدث باسم وزارة شؤون الوحدة كو بيونغ سام قوله ان هذا العمل يعد "انتهاكا صارخا" لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لافتا إلى ان بلاده ستظل تراقب عن كثب وضع بيونغ يانغ "من دون الحكم مسبقا على نيتها من هذه الخطوة".
وعلى صعيد متصل قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية في بيان إنها تتابع احتمال قيام كوريا الشمالية بمحاولة ثالثة لإطلاق قمر "تجسس" صناعي في وقت لاحق من هذا الشهر في ضوء تخصيص بيونغ يانغ ذكرى سنوية بمناسبة تجربة إطلاقها الصاروخ العابر للقارات.
وحددت كوريا الشمالية يوم 18 من نوفمبر ذكرى سنوية للاحتفال ب(يوم صناعة الصواريخ) بمناسبة مرور عام على أول اختبار طيران كامل لصاروخ بالستي (هواسونغ - 17) عابر للقارات.(النهاية)
م ك / م ج ب
MENAFN06112023000071011013ID1107377615
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