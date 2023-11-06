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كوريا الجنوبية تستنكر تخصيص بيونغ يانغ ذكرى لصناعة الصواريخ وتعتبره تهديدا لها

11/6/2023 4:29:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 6 - 11 (كونا) -- استنكرت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تخصيص كوريا الشمالية يوما لصناعة الصواريخ كذكرى سنوية تحتفل بها بمناسبة نجاحها بإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات في نوفمبر الماضي معتبرته "تهديدا" لها وللمجتمع الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن المتحدث باسم وزارة شؤون الوحدة كو بيونغ سام قوله ان هذا العمل يعد "انتهاكا صارخا" لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لافتا إلى ان بلاده ستظل تراقب عن كثب وضع بيونغ يانغ "من دون الحكم مسبقا على نيتها من هذه الخطوة".
وعلى صعيد متصل قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية في بيان إنها تتابع احتمال قيام كوريا الشمالية بمحاولة ثالثة لإطلاق قمر "تجسس" صناعي في وقت لاحق من هذا الشهر في ضوء تخصيص بيونغ يانغ ذكرى سنوية بمناسبة تجربة إطلاقها الصاروخ العابر للقارات.
وحددت كوريا الشمالية يوم 18 من نوفمبر ذكرى سنوية للاحتفال ب(يوم صناعة الصواريخ) بمناسبة مرور عام على أول اختبار طيران كامل لصاروخ بالستي (هواسونغ - 17) عابر للقارات.(النهاية)

م ك / م ج ب




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