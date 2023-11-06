مسؤول كويتي يؤكد أهمية بناء التحالفات في مجال الامن السيبراني بين دول مجلس التعاون

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 11 (كونا) -- أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء ركن متقاعد محمد بوعركي اليوم الاثنين أهمية تعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف بوعركي في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر الخليجي الرابع لتحديات الأمن السيبراني اليوم الاثنين أن العالم على أعتاب ثورة صناعية رابعة قاطرتها الاتصال والتكنولوجيا الرقمية.
وأوضح أن الأمن السيبراني الفعال أكثر أهمية أمام هذا القدر الكبير من المخاطر التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي مشيرا إلى أن التكنولوجيا أصبحت وحدها ليست كافية لمكافحة هذه التهديدات المتزايدة.
وذكر أن التكنولوجيا تتطلب عقد شراكات مستمرة بين الحكومات والشركات على صعيد مختلف القطاعات "وهذا هو الهدف الرئيسي من إقامة المؤتمر لنشهد تكاتف الجهات الكويتية والخليجية في سبيل التعاون الرقمي".
وأكد أن هذا المؤتمر يشكل منبرا لقادة الفكر والخبراء في المنطقة لتبادل معلوماتهم وخبراتهم بشأن الفرص والتحديات المستجدة المتعلقة بالأمن السيبراني.
ولفت إلى أن المؤتمر يتضمن مناقشات ثرية وجلسات رئيسية حول موضوعات متنوعة مثل الجرائم السيبرانية إلى جانب مستقبل الذكاءالاصطناعي في مجال الأمن السيبراني.
وأفاد أن المؤتمر ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي لدولة الكويت ودول مجلس التعاون والتي تهدف لمضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأضاف أن المؤتمر يستهدف توظيف ودمج التقنيات الرقمية في الاستراتيجيات الحكومية الشاملة مشيرا إلى أن جميع الإمكانات والبنى التحتية والفرص على الصعيد المحلي تتكامل بما يتماشى مع أبعاد رؤية (كويت جديدة).
من جهته قال رئيس الأمن السيبراني في شركة (هواوي - شمال الخليح) كمال زين في كلمة مماثلة إن تحول الكويت الرقمي لم يعد مجرد رؤية بل أصبح واقعا إذ أدركت الحكومة والقطاع الخاص إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودورها الحاسم في إعادة تشكيل المجتمع والاقتصاد.
وأشار زين إلى أن الحكومة والقطاع الخاص اعتمدا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لنمو والتطوير الكويت مبينا أن (هواوي) أدركت أهمية الأمن السيبراني وخصوصية البيانات في العصر الرقمي ومنحته أولوية قصوى في استراتيجيتها التجارية وبناء الثقة الضرورية للأفراد والشركات والجهات الحكومية.
وذكر أن عالم التهديدات السيبرانية يتطور باستمرار مؤكدا أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف بناء بيئة رقمية آمنة وقوية يمكن العمل بها لتحديد أفضل الممارسات ومشاركة المعرفة وتعزيز الابتكار للحفاظ على أصول الكويت الرقمية ومعلوماتها بعيدا عن التهديدات السيبرانية.
ويشارك في المؤتمر أبرز رؤساء ومسؤولي الأمن السيبراني وغيرهم من الخبراء المتخصصين الرئيسيين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بهدف تبادل معلوماتهم وآرائهم حول أحدث الابتكارات والمستجدات في مجالي الأمن السيبراني وحماية البيانات.
ويتناول المؤتمر تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأفضل الحلول والبرامج والتكنولوجيا الجديدة وتحويل الجهات الحكومية لجهات ذكية رقمية والحفاظ عليها من مخاطر الأمن السيبراني.(النهاية)
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