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الصين: سنعمل على استعادة السلام في الأراضي الفلسطينية

11/6/2023 4:28:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أنّ الصين ستسعى بأقصى ما بوسعها لاستعادة السلام في الأراضي الفلسطينية، خلال رئاستها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين، في مؤتمر صحافي دوري، إن الصين ستبني توافقًا في الآراء وتعتمد إجراءات مسؤولة وفعالة في أقرب وقت ممكن، لتهدئة الأزمة الحالية.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
06/11/2023 11:57:58

MENAFN06112023000117011021ID1107377613

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