الصين: سنعمل على استعادة السلام في الأراضي الفلسطينية

الصين: سنعمل على استعادة السلام في الأراضي الفلسطينية
التاريخ
11/6/2023 4:28:53 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا) - أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أنّ الصين ستسعى بأقصى ما بوسعها لاستعادة السلام في الأراضي الفلسطينية، خلال رئاستها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين، في مؤتمر صحافي دوري، إن الصين ستبني توافقًا في الآراء وتعتمد إجراءات مسؤولة وفعالة في أقرب وقت ممكن، لتهدئة الأزمة الحالية.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
06/11/2023 11:57:58
MENAFN06112023000117011021ID1107377613
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