فاعليات حزبية وشعبية تثمن إرسال الأردن طائرة مساعدات طبية ودوائية إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

محافظات 6 تشرين الثاني (بترا)- ثمنت فاعليات حزبية وشعبية اليوم الاثنين مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للأشقاء في فلسطين، وإرسال طائرة تحمل مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

وقال الحزب الوطني الدستوري في بيان صدر عنه اليوم، إن هذا اليوم سيبقى يوما عربيا مشهودا بتحليق نسور الجو الملكي الأردني في سماء غزة العربية بعزيمة ملك عربي هاشمي، وأن يصل للجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الحرب العدوانية عليهم، دون ارتهان أو توقف عند معابر وقيود تفرض على شعب شقيق يواجه حرب إبادة وحشية.

وأكد الحزب وقوفه خلف جلالة الملك بمواقفه التاريخية وبشجاعة المواجهة في ميدان المجتمع الدولي والقوى العالمية تجاه جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في غزة هاشم ، ومنافحة جلالته عن الحق الفلسطيني بالحرية والاستقلال، مشيرا إلى أن مواقف جلالة الملك المعلنة وبشجاعة سياسية، وضعت القوى العالمية أمام حقيقة مواقف هذه القوى من ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الإنساني الدولي، وما يتعلق بالإبادة الجماعية والتهجير القسري للفلسطينين والعقاب الجماعي المفروض على قطاع غزة، وتأكيد جلالته أن ما تقوم به دولة الاحتلال، تعد جرائم حرب بحق الفلسطينين.

وقال إن مواقف الملك هو تأكيد لنهج أردني هاشمي تاريخي ثابت، بأن فلسطين بوصلة الأردن والقدس تاجها، وفاء للأشقاء الفلسطينين ولدماء الشهداء الأردنيين التي زالت ندية على أسوار القدس.

وقال الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني في بيان صحفي اليوم إن إرسال المساعدات يعد اختراقا سياسيا وكسرا عسكريا للحصار المفروض على غزة، وتتويجا للجهود الدبلوماسية للأردن الرسمية، وتناغما حقيقيا مع الموقف الشعبي لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وفك الحصار المفروض عليه.

وأضاف البيان أن الحزب يثمن الدور الأردني الرسمي والشعبي القوي والجريء في وقف العدوان والحرب على غزة فورا، والذي تجسد في سحب السفير والوقفات الشعبية التضامنية، داعيا إلى اتخاذ موقف عربي وإسلامي وعالمي حازم ضد العدوان، ومحاسبة مرتكبيه.

وأكد الحزب أن الدور الأردني تعبير عن موقف ثابت من القضية الفلسطينية، والتزام بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وعبر حزب الميثاق الوطني عن فخره واعتزازه بالموقف الأردني العروبي الرافض للحرب العدوانية على أهلنا في قطاع غزة، الذي أكده جلالة الملك عبدالله الثاني في اللقاءات المحلية والمحافل العربية والدولية كافة.

وقال الحزب في بيان اليوم "نفخر بما يقوم به الأردن من جهود داعمة ومساندة لأهلنا في قطاع غزة، وكان آخرها توجيهات جلالة الملك للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي بإنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا من خلال سلاح الجو الملكي للمستشفى الميداني الأردني في غزة، ليكون الأردن أول دولة في العالم يقوم بهذا العمل البطولي الشجاع.

وأضاف أن تغريدة جلالة الملك عبر صفحته الخاصة على موقع أكس تُعبر عن وجدان الاردنيين والأشقاء العرب وأحرار العالم الرافضين للحرب، والمطالبين بإيقافها في ظل ما تسببت به من مجازر وجرائم بحق الأطفال والنساء والشيوخ.

وثمن الحزب الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالته تجاه أهلنا في غزة، داعيا الأردنيين إلى الالتفاف خلف القيادة وقواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية في هذه الظروف العصيبة.

كما ثمنت لجان الخدمات والهيئات الاستشارية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالمملكة جهود القوات المسلحة الأردنية بإنزال المساعدات الطبية للمستشفى الميداني في غزة بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأوضحت اللجان في بيان صادر عن دائرة الشؤون الفلسطينية، اليوم، أن المستشفى الميداني ما زال مستمرا في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات، وبدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.

كما ثمنت جهود جلالة الملك الداعم والسند الحقيقي للأشقاء في غزة، ومواصلته الجهود من أجل وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليها.

يتبع.......يتبع

--(بترا)

ع ح/ ع ج/ ه ع/ف ج

06/11/2023 11:45:04

