فاعليات حزبية وشعبية تثمن إرسال الأردن طائرة مساعدات طبية ودوائية إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
محافظات 6 تشرين الثاني (بترا)- ثمنت فاعليات حزبية وشعبية اليوم الاثنين مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للأشقاء في فلسطين، وإرسال طائرة تحمل مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.
وقال الحزب الوطني الدستوري في بيان صدر عنه اليوم، إن هذا اليوم سيبقى يوما عربيا مشهودا بتحليق نسور الجو الملكي الأردني في سماء غزة العربية بعزيمة ملك عربي هاشمي، وأن يصل للجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الحرب العدوانية عليهم، دون ارتهان أو توقف عند معابر وقيود تفرض على شعب شقيق يواجه حرب إبادة وحشية.
وأكد الحزب وقوفه خلف جلالة الملك بمواقفه التاريخية وبشجاعة المواجهة في ميدان المجتمع الدولي والقوى العالمية تجاه جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في غزة هاشم ، ومنافحة جلالته عن الحق الفلسطيني بالحرية والاستقلال، مشيرا إلى أن مواقف جلالة الملك المعلنة وبشجاعة سياسية، وضعت القوى العالمية أمام حقيقة مواقف هذه القوى من ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الإنساني الدولي، وما يتعلق بالإبادة الجماعية والتهجير القسري للفلسطينين والعقاب الجماعي المفروض على قطاع غزة، وتأكيد جلالته أن ما تقوم به دولة الاحتلال، تعد جرائم حرب بحق الفلسطينين.
وقال إن مواقف الملك هو تأكيد لنهج أردني هاشمي تاريخي ثابت، بأن فلسطين بوصلة الأردن والقدس تاجها، وفاء للأشقاء الفلسطينين ولدماء الشهداء الأردنيين التي زالت ندية على أسوار القدس.
وقال الحزب الديمقراطي الاجتماعي الاردني في بيان صحفي اليوم إن إرسال المساعدات يعد اختراقا سياسيا وكسرا عسكريا للحصار المفروض على غزة، وتتويجا للجهود الدبلوماسية للأردن الرسمية، وتناغما حقيقيا مع الموقف الشعبي لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وفك الحصار المفروض عليه.
وأضاف البيان أن الحزب يثمن الدور الأردني الرسمي والشعبي القوي والجريء في وقف العدوان والحرب على غزة فورا، والذي تجسد في سحب السفير والوقفات الشعبية التضامنية، داعيا إلى اتخاذ موقف عربي وإسلامي وعالمي حازم ضد العدوان، ومحاسبة مرتكبيه.
وأكد الحزب أن الدور الأردني تعبير عن موقف ثابت من القضية الفلسطينية، والتزام بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وعبر حزب الميثاق الوطني عن فخره واعتزازه بالموقف الأردني العروبي الرافض للحرب العدوانية على أهلنا في قطاع غزة، الذي أكده جلالة الملك عبدالله الثاني في اللقاءات المحلية والمحافل العربية والدولية كافة.
وقال الحزب في بيان اليوم "نفخر بما يقوم به الأردن من جهود داعمة ومساندة لأهلنا في قطاع غزة، وكان آخرها توجيهات جلالة الملك للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي بإنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا من خلال سلاح الجو الملكي للمستشفى الميداني الأردني في غزة، ليكون الأردن أول دولة في العالم يقوم بهذا العمل البطولي الشجاع.
وأضاف أن تغريدة جلالة الملك عبر صفحته الخاصة على موقع أكس تُعبر عن وجدان الاردنيين والأشقاء العرب وأحرار العالم الرافضين للحرب، والمطالبين بإيقافها في ظل ما تسببت به من مجازر وجرائم بحق الأطفال والنساء والشيوخ.
وثمن الحزب الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالته تجاه أهلنا في غزة، داعيا الأردنيين إلى الالتفاف خلف القيادة وقواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية في هذه الظروف العصيبة.
كما ثمنت لجان الخدمات والهيئات الاستشارية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالمملكة جهود القوات المسلحة الأردنية بإنزال المساعدات الطبية للمستشفى الميداني في غزة بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأوضحت اللجان في بيان صادر عن دائرة الشؤون الفلسطينية، اليوم، أن المستشفى الميداني ما زال مستمرا في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات، وبدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.
كما ثمنت جهود جلالة الملك الداعم والسند الحقيقي للأشقاء في غزة، ومواصلته الجهود من أجل وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليها.
يتبع.......يتبع
--(بترا)
ع ح/ ع ج/ ه ع/ف ج
06/11/2023 11:45:04
MENAFN06112023000117011021ID1107377612
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