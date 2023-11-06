وزير الاتصال: إنزال المساعدات العاجلة لغزة استجابة للتوجيهات الملكية بالتخفيف عن الأهل بالقطاع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا) - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين إن إنزال المساعدات الطبية والدوائية العاجلة التي قامت بها طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، اليوم الاثنين، إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة / 76، تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية بديمومة استمرار الموقف الأردني الداعم لتخفيف معاناة الأهل في القطاع.

وبين المبيضين خلال مداخلة هاتفية على قناة المملكة اليوم الاثنين، أن عملية الإنزال أنجزت بشكل دقيق، مبينا أنها جرت وفق ترتيبات لوجيستية معقدة، لاسيما أن المستشفى الميداني يقع في شمال قطاع غزة الذي يشهد صراعا محتدما، كما يعاني المستشفى من نقص في إمداداته التي أوشكت على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح.

وجدد المبيضين تأكيد أن المستشفى الميداني الأردني باق وفق التوجيهات الملكية السامية لتقديم الخدمات الطبية للأهل في غزة، لافتا إلى أنه جرى إبلاغ إسرائيل بضرورة تحملها مسؤولية حماية المستشفى من أية غارات جوية - لا قدر الله-.

وقال "هذه المساعدات تعد جزءا من الموقف الأردني الداعي لوقف الحرب على غزة، وتمثل الرؤية الأردنية لحالة الإمداد التي يجب أن تكون للأهل في القطاع".

وأشار إلى موقف الأردن الواضح والثابت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه الحرب على غزة، الداعي إلى ضرورة وقف إطلاق النار، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بدخول كميات أكبر من المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية إلى غزة.

-- (بترا)

هـ أ/اص/ب ط

06/11/2023 11:40:26