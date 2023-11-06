بحث تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الأردن وتركيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- بحث وفد من جمعية الرخاء لرجال الأعمال، مع السفير التركي في عمّان، تعزيز التعاون التجاري بين رجال الأعمال من البلدين.
وبحث رئيس الجمعية رسمي الملاح، مع السفير التركي أردام أوزان، تعزيز التعاون في مختلف المجالات التجارية ومد جسور التواصل مع رجال الأعمال الأتراك ومشاركتهم في المعارض والمؤتمرات الاستثمارية في الأردن.
وبحسب بيان اليوم الاثنين، أشار الملاح إلى إمكانية توثيق التعاون ما بين المصانع الأردنية والتركيز وتبادل الخبرات والتجارب وبناء توأمة تجارية بينهم، وإمكانية عقد شراكات تجارية بين رجال الأعمال من الأردن وتركيا، لما فيه مصلحة اقتصاد البلدين.
وبين أن السفارة التركية ستقدم التسهيلات اللازمة لأعضاء جمعية الرخاء لرجال الأعمال، فيما يتعلق بتصديق الوثائق والشهادات اللازمة للوكالات التجارية عن طريق الملحقية التجارية في السفارة التركية مباشرة، وتسهيل العمليات الإدارية ذات الصلة.
وحقق التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا خلال عام 2022، بنسبة 27 بالمئة، ووصل إلى نحو مليار دولار تقريبا.
--(بترا)
ع ن/أ م/ب ط
06/11/2023 11:29:05
MENAFN06112023000117011021ID1107377610
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