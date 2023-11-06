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بحث تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الأردن وتركيا

11/6/2023 4:28:26 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- بحث وفد من جمعية الرخاء لرجال الأعمال، مع السفير التركي في عمّان، تعزيز التعاون التجاري بين رجال الأعمال من البلدين.
وبحث رئيس الجمعية رسمي الملاح، مع السفير التركي أردام أوزان، تعزيز التعاون في مختلف المجالات التجارية ومد جسور التواصل مع رجال الأعمال الأتراك ومشاركتهم في المعارض والمؤتمرات الاستثمارية في الأردن.
وبحسب بيان اليوم الاثنين، أشار الملاح إلى إمكانية توثيق التعاون ما بين المصانع الأردنية والتركيز وتبادل الخبرات والتجارب وبناء توأمة تجارية بينهم، وإمكانية عقد شراكات تجارية بين رجال الأعمال من الأردن وتركيا، لما فيه مصلحة اقتصاد البلدين.
وبين أن السفارة التركية ستقدم التسهيلات اللازمة لأعضاء جمعية الرخاء لرجال الأعمال، فيما يتعلق بتصديق الوثائق والشهادات اللازمة للوكالات التجارية عن طريق الملحقية التجارية في السفارة التركية مباشرة، وتسهيل العمليات الإدارية ذات الصلة.
وحقق التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا خلال عام 2022، بنسبة 27 بالمئة، ووصل إلى نحو مليار دولار تقريبا.
--(بترا)
ع ن/أ م/ب ط
06/11/2023 11:29:05

MENAFN06112023000117011021ID1107377610

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