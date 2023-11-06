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الملك يغادر إلى بروكسل لبحث التطورات في غزة مع قادة الاتحاد الأوروبي والناتو

11/6/2023 4:28:25 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا) - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، في زيارة إلى بروكسل يلتقي خلالها قيادات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وحكومة بلجيكا.
وسيبحث جلالته، خلال الزيارة، التطورات الخطيرة في غزة وضرورة العمل لوقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام.
كما سيتم بحث العلاقات الثنائية وشراكة الأردن مع كل من الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا.
وسيلتقي جلالة الملك، جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، وأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، وأعضاء مجلس شمال الأطلسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
ويرافق جلالته في الزيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
-- (بترا)
ب ط
06/11/2023 11:23:27

MENAFN06112023000117011021ID1107377609

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