مؤسسات أممية: أكثر من 100 هجوم على المرافق الصحية بغزة

مؤسسات أممية: أكثر من 100 هجوم على المرافق الصحية بغزة
التاريخ
11/6/2023 4:28:24 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أكدت مؤسسات إنسانية أممية تعرض المرافق الصحية في قطاع غزة منذ بدء الحرب الى اكثر من 100 هجوم .
وطالبت المؤسسات بحسب شبكة تلفزيون "سي إن إن " في بيان لها ، بوقف إطلاق النار وبشكل فوري في قطاع غزة لأسباب إنسانية ملحة ، مشددة على ان حرمان سكان غزة من أساسيات الحياة وقصف منازلهم وملاجئهم ومستشفياتهم امر غير مقبول.
--(بترا)
رصد/أغ /اص / س س
06/11/2023 10:51:11
MENAFN06112023000117011021ID1107377608
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