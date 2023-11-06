مؤسسات أممية: أكثر من 100 هجوم على المرافق الصحية بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أكدت مؤسسات إنسانية أممية تعرض المرافق الصحية في قطاع غزة منذ بدء الحرب الى اكثر من 100 هجوم .

وطالبت المؤسسات بحسب شبكة تلفزيون "سي إن إن " في بيان لها ، بوقف إطلاق النار وبشكل فوري في قطاع غزة لأسباب إنسانية ملحة ، مشددة على ان حرمان سكان غزة من أساسيات الحياة وقصف منازلهم وملاجئهم ومستشفياتهم امر غير مقبول.

--(بترا)

رصد/أغ /اص / س س

06/11/2023 10:51:11