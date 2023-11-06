برلمانيون خليجيون يطالبون بوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي بغزة وإغاثة الشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 6 تشرين الثاني (بترا)- طالب برلمانيون خليجيون بوقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، وإغاثة الشعب الفلسطيني ووقف معاناته اليومية من قتل وتشريد وتدمير.

وندد البرلمانيون خلال اجتماع تنسيقي في الدوحة اليوم الاثنين، عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي بالتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين ووقف التصعيد، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي تعد خرقا للقانون الدولي والإنساني.

وشددوا على أهمية دور المجتمع الدولي في التصدي للعدوان الغاشم على فلسطين وقطاع غزة.

وأكد عضو مجلس الأمة الكويتي، فهد بن جامع، رفض دولة الكويت لما يحصل من انتهاكات صارخة في الأراضي الفلسطينية، والممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والتي تنم عن كيان غير شرعي وغير معترف به.

واشار الى أن الواقع في غزة يفرض علينا توحيد الرؤى لمحاربة الاعتداءات الغاشمة في قتل الأطفال واستهداف المستشفيات والعزل والمدنيين، مؤكدا أنه لابد من أن تكون هناك وقفة جازمة وحازمة وخطوات عملية لردع هذا العدوان المجرم.

ودعا بن جامع، المجتمع الدولي إلى التوقف عن الكيل بمكيالين ووقف التصعيد ومحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائم القتل والتدمير العشوائي، الذي يعد خرقا واضحا وسافرا للقانون الدولي والإنساني، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف هذا التصعيد الخطير ووضع حد لهذه الحرب الشعواء لمنع الكيان الصهيوني من الاستمرار في سلوكه الإجرامي والتغول بالدم الفلسطيني.

من جانبه، أكد عضو مجلس الأمة الكويتي وأمين سر صندوق الشعبة البرلمانية حمد عادل العبيد، أن الانتهاكات التي تحدث في فلسطين وغزة تفرض نفسها على أي مشهد سياسي دولي، لافتا إلى أن قضية غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام يجب أن تكون أولى قضايا المنطقة والعالم.

وتابع، أن الكويت تقدمت خلال الجمعية الدولية للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بأنغولا اخيرا، بالبند الطارئ مع عدد من الدول لوقف إطلاق النار وإيجاد معابر آمنة وممرات آمنة في غزة، حيث حصل على أغلبية أصوات عددها 607 أصوات، لكنه لم يحصل على الموافقة، إلا أنه تفوق على البند الطارئ الأوروبي الذي حصل على 507 أصوات وكان منحازا للجانب الصهيوني.

وأكد العبيد أنه هذه رسالة واضحة من الشعوب العالمية تتمثل في دعم نقل المعونات إلى غزة، ورفض القتل ووقف إطلاق النار ورفض الحرب، ورفض المقترح الأوروبي المنحاز للكيان الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الإنسان.

بدوره، قال عضو مجلس الشورى البحريني، عبد الرحمن محمد جمشير، إن الموقف البحريني فيما يتعلق بالأوضاع في غزة سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي أو على مستوى المجلس التشريعي الوطني، يتمثل في دعم الإخوة والأهل في غزة، وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

--(بترا)م

ف/ أ أ / س س

06/11/2023 10:36:57