برلمانيون خليجيون يطالبون بوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي بغزة وإغاثة الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 6 تشرين الثاني (بترا)- طالب برلمانيون خليجيون بوقف المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، وإغاثة الشعب الفلسطيني ووقف معاناته اليومية من قتل وتشريد وتدمير.
وندد البرلمانيون خلال اجتماع تنسيقي في الدوحة اليوم الاثنين، عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي بالتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين ووقف التصعيد، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي تعد خرقا للقانون الدولي والإنساني.
وشددوا على أهمية دور المجتمع الدولي في التصدي للعدوان الغاشم على فلسطين وقطاع غزة.
وأكد عضو مجلس الأمة الكويتي، فهد بن جامع، رفض دولة الكويت لما يحصل من انتهاكات صارخة في الأراضي الفلسطينية، والممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي والتي تنم عن كيان غير شرعي وغير معترف به.
واشار الى أن الواقع في غزة يفرض علينا توحيد الرؤى لمحاربة الاعتداءات الغاشمة في قتل الأطفال واستهداف المستشفيات والعزل والمدنيين، مؤكدا أنه لابد من أن تكون هناك وقفة جازمة وحازمة وخطوات عملية لردع هذا العدوان المجرم.
ودعا بن جامع، المجتمع الدولي إلى التوقف عن الكيل بمكيالين ووقف التصعيد ومحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائم القتل والتدمير العشوائي، الذي يعد خرقا واضحا وسافرا للقانون الدولي والإنساني، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف هذا التصعيد الخطير ووضع حد لهذه الحرب الشعواء لمنع الكيان الصهيوني من الاستمرار في سلوكه الإجرامي والتغول بالدم الفلسطيني.
من جانبه، أكد عضو مجلس الأمة الكويتي وأمين سر صندوق الشعبة البرلمانية حمد عادل العبيد، أن الانتهاكات التي تحدث في فلسطين وغزة تفرض نفسها على أي مشهد سياسي دولي، لافتا إلى أن قضية غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام يجب أن تكون أولى قضايا المنطقة والعالم.
وتابع، أن الكويت تقدمت خلال الجمعية الدولية للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بأنغولا اخيرا، بالبند الطارئ مع عدد من الدول لوقف إطلاق النار وإيجاد معابر آمنة وممرات آمنة في غزة، حيث حصل على أغلبية أصوات عددها 607 أصوات، لكنه لم يحصل على الموافقة، إلا أنه تفوق على البند الطارئ الأوروبي الذي حصل على 507 أصوات وكان منحازا للجانب الصهيوني.
وأكد العبيد أنه هذه رسالة واضحة من الشعوب العالمية تتمثل في دعم نقل المعونات إلى غزة، ورفض القتل ووقف إطلاق النار ورفض الحرب، ورفض المقترح الأوروبي المنحاز للكيان الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الإنسان.
بدوره، قال عضو مجلس الشورى البحريني، عبد الرحمن محمد جمشير، إن الموقف البحريني فيما يتعلق بالأوضاع في غزة سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي أو على مستوى المجلس التشريعي الوطني، يتمثل في دعم الإخوة والأهل في غزة، وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
--(بترا)م
ف/ أ أ / س س
06/11/2023 10:36:57
MENAFN06112023000117011021ID1107377607
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.