شركات صناعية أردنية تشارك بمعرض الخليج الصناعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا) - تشارك 20 شركة صناعية أردنية متخصصة بصناعات التعبئة والتغليف ومواد التجميل والماركات التجارية والحلويات والوجبات الخفيفة، في معرض الخليج الصناعي الذي يفتتح في دبي يوم غد الثلاثاء.
وحسب بيان لجمعية المصدرين الأردنيين، والتي تنسق المشاركة الأردنية، اليوم الاثنين، يضم معرض الخليج الصناعي الذي يستمر ثلاثة أيام، تحت مظلته، معارض للتعبئة والتغليف والماكينات للصناعات الغذائية، والعلامات التجارية الخاصة، والحلويات والوجبات الخفيفة.
وأشارت الجمعية إلى أن مساحة الجناح الأردني الذي يقام للمرة العاشرة بالمعرض، تبلغ 450 مترا، بالإضافة لجناح آخر لغرفة صناعة عمان لعرض الخدمات التي تقدمها للقطاع الصناعي، بهدف الترويج للصناعة الأردنية.
وبينت أن المشاركة بالمعرض تمكن الشركات الصناعية الأردنية من الاطلاع على أحدث تقنيات التصنيع، إضافة إلى تعريف المشاركين بالتطورات والجودة العالية التي وصلت لها المنتجات الصناعية الأردنية والترويج لها.
وأوضحت الجمعية أن المشاركة الأردنية بالمعرض في دورته الجديدة هي الأكبر منذ سنوات، سواء لعدد الشركات أو مساحة الجناح الأردني، بالإضافة للدعم الواضح من غرفة صناعة عمان.
وشددت على ضرورة توسيع برامج دعم المشاركة بالمعارض الخارجية، كونها تعتبر منصات تجارية دولية وأنجع الطرق للترويج للصناعة الوطنية ودخولها أسواق جديدة، إضافة إلى أنها تحافظ على الزخم الذي اكتسبته الشركات المحلية بالأسواق التصديرية خلال السنوات الماضية.
وأكدت الجمعية أن تحفيز الصادرات الصناعية الأردنية بمثابة الحل الأكثر نجاعة، لتحقيق النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار بالقطاع الصناعي وتوفير المزيد من فرص العمل.
يذكر أن جمعية المصدرين الأردنيين التي تأسست عام 1988، أخذت على عاتقها توفير الدعم المناسب للمصدرين الصناعيين، من خلال تعزيز مشاركتهم بالمعارض الدولية المتخصصة لترويج منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لها.
-- (بترا)
س ص/أ م/ب ط
06/11/2023 10:08:30
MENAFN06112023000117011021ID1107377606
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