شركات صناعية أردنية تشارك بمعرض الخليج الصناعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا) - تشارك 20 شركة صناعية أردنية متخصصة بصناعات التعبئة والتغليف ومواد التجميل والماركات التجارية والحلويات والوجبات الخفيفة، في معرض الخليج الصناعي الذي يفتتح في دبي يوم غد الثلاثاء.

وحسب بيان لجمعية المصدرين الأردنيين، والتي تنسق المشاركة الأردنية، اليوم الاثنين، يضم معرض الخليج الصناعي الذي يستمر ثلاثة أيام، تحت مظلته، معارض للتعبئة والتغليف والماكينات للصناعات الغذائية، والعلامات التجارية الخاصة، والحلويات والوجبات الخفيفة.

وأشارت الجمعية إلى أن مساحة الجناح الأردني الذي يقام للمرة العاشرة بالمعرض، تبلغ 450 مترا، بالإضافة لجناح آخر لغرفة صناعة عمان لعرض الخدمات التي تقدمها للقطاع الصناعي، بهدف الترويج للصناعة الأردنية.

وبينت أن المشاركة بالمعرض تمكن الشركات الصناعية الأردنية من الاطلاع على أحدث تقنيات التصنيع، إضافة إلى تعريف المشاركين بالتطورات والجودة العالية التي وصلت لها المنتجات الصناعية الأردنية والترويج لها.

وأوضحت الجمعية أن المشاركة الأردنية بالمعرض في دورته الجديدة هي الأكبر منذ سنوات، سواء لعدد الشركات أو مساحة الجناح الأردني، بالإضافة للدعم الواضح من غرفة صناعة عمان.

وشددت على ضرورة توسيع برامج دعم المشاركة بالمعارض الخارجية، كونها تعتبر منصات تجارية دولية وأنجع الطرق للترويج للصناعة الوطنية ودخولها أسواق جديدة، إضافة إلى أنها تحافظ على الزخم الذي اكتسبته الشركات المحلية بالأسواق التصديرية خلال السنوات الماضية.

وأكدت الجمعية أن تحفيز الصادرات الصناعية الأردنية بمثابة الحل الأكثر نجاعة، لتحقيق النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار بالقطاع الصناعي وتوفير المزيد من فرص العمل.

يذكر أن جمعية المصدرين الأردنيين التي تأسست عام 1988، أخذت على عاتقها توفير الدعم المناسب للمصدرين الصناعيين، من خلال تعزيز مشاركتهم بالمعارض الدولية المتخصصة لترويج منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لها.

-- (بترا)

س ص/أ م/ب ط

06/11/2023 10:08:30