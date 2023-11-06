استشهاد شاب فلسطيني وإصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن في القدس

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن في القدس
التاريخ
11/6/2023 4:28:22 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 6 تشرين الثاني (بترا) - استشهد شاب، صباح اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الأعيرة النارية باتجاه أحد الشبان "لم تعرف هويته بعد" في شارع صلاح الدين وسط مدينة القدس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، ما أدى إلى استشهاده.
وادعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إصابة شرطيين في عملية طعن أحدهما بجروح حرجة.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
06/11/2023 10:06:31
MENAFN06112023000117011021ID1107377605
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