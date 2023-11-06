استشهاد شاب فلسطيني وإصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن في القدس

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 6 تشرين الثاني (بترا) - استشهد شاب، صباح اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الأعيرة النارية باتجاه أحد الشبان "لم تعرف هويته بعد" في شارع صلاح الدين وسط مدينة القدس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، ما أدى إلى استشهاده.

وادعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إصابة شرطيين في عملية طعن أحدهما بجروح حرجة.

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

06/11/2023 10:06:31