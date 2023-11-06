تجارة الأردن تطالب مجتمع الأعمال العالمي بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)– طالبت غرفة تجارة الأردن، مجتمع الأعمال العالمي من خلال غرف التجارة ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف الدول، بتحمل مسؤولياته الإنسانية والعمل سريعا لدى حكومات بلادهم لإيقاف العدوان الإسرائيلي الهمجي والغاشم على أهالي قطاع غزة.

وحثت الغرفة مؤسسات القطاع الخاص في مختلف دول العالم على اتخاذ جميع الوسائل الممكنة لمساعدتها في إظهار الصورة الحقيقية لهذا العدوان البشع أمام حكوماتهم وشعوبهم، واتخاذ إجراءات عملية لإيقاف العدوان بشتى السبل المتاحة وبأسرع وقت ممكن، احتراما لإنسانية الإنسان الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره والعيش بكرامة على أرضه ووطنه.

وقالت الغرفة في مراسلات بعثتها بعدة لغات عالمية، إن قطاع غزة المحاصر منذ سنوات طويلة يتعرض اليوم لقصف همجي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا، وعلى مدار الساعة، طال البشر والشجر والحجر وحول القطاع إلى ركام وخراب.

وأضافت في مراسلاتها التي بعثتها كذلك إلى سفارات الدول المعتمدة بالمملكة، أن المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت حياة المدنيين وأهالي غزة إلى مأساة غير مسبوقة في العصر الحديث، باستهدافها الأطفال والنساء والشيوخ، وأبادت عائلات بأكملها بشكل ممنهج، إلى جانب ضحايا آخرين ما زالوا تحت الأنقاض، وقطع الماء والكهرباء والوقود عنهم.

وقالت الغرفة "إن معاناة الأهل في القطاع المحاصر حولت الحياة في هذه البقعة من العالم إلى جحيم ممثل بأكبر سجن مفتوح في العالم، وحرمان أطفاله ونسائه وشيوخه من أبسط قيم الحياة الإنسانية في عقاب جماعي همجي منقطع النظير فاق كل التخيلات".

وأضافت "أن الجرائم البشعة والمجازر الفظيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي طوال 75 عاما وتهجير الشعب الفلسطيني، ومحاولة إبادته جماعيا بالمجازر والقتل والسجن والتشريد والتعذيب والمطاردة والحصار، تكتمل اليوم بهذا العدوان الهمجي على أهالي غزة".

ودعت الغرفة الممثلة للقطاع التجاري والخدمي في المملكة، باسم أكثر من 160 ألف منشأة تجارية، مجتمع الأعمال العالمي إلى التدخل لضمان احترام إنسانية الإنسان، وإيقاف هذه الهجمة البربرية الهمجية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والطلب من حكومة بلادكم بذل كل ما في وسعها لإنهاء هذه الحرب المجنونة، وإيقاف آلة الدمار والشر الصهيونية".

وشددت الغرفة على مجتمع الأعمال العالمي للكف عن حالة الصمت حول جرائم الاحتلال، وفضح ممارساته القمعية والفاشية وتصرفاته غير الإنسانية وغير الأخلاقية، وتعمده قصف وتدمير المنشآت والأهداف المدنية ودور العبادة والمستشفيات ومختلف النشاطات الاقتصادية، في انتهاك خطير وواضح لجميع أحكام القانون الدولي والإنساني، وأبسط قيم الإنسانية.

--(بترا)

س ص/أ م/ ف ج

06/11/2023 09:50:47