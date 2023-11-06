قصف يستهدف الطابق الثالث بمستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 6 تشرين الثاني (بترا) - قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، الطابق الثالث في مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة، وأفادت الأنباء بارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.

وشهدت مدينة غزة، فجر اليوم الاثنين، انفجارات عنيفة وقصفا غير مسبوق من الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، بالتزامن مع قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن القطاع.

وشنت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.

كما شنت الطائرات الحربية بالتزامن مع المدفعية عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي لمدينة غزة، وقصفت محيط مستشفى الشفاء.

وقصفت منزلا على الأقل في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 15 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى شن عدة غارات على شرق مخيم البريج ومخيم المغازي.

ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، لافتة إلى أن 70 بالمئة من الشهداء وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

06/11/2023 08:59:40