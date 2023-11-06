الوحدات يلتقي الكهرباء العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا) - يلتقي فريق الوحدات لكرة القدم مع نظيره الكهرباء العراقي عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد الثلاثاء في المباراة التي تقام في مدينة البصرة العراقية في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
ويتصدر فريق الوحدات المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط حيث تضم المجموعة فرق الكهرباء العراقي والكويت الكويتي واتحاد أهلي حلب السوري.
ويسعى فريق الوحدات ممثل كرة القدم الأردنية في البطولة لتحقيق الفوز ومواصلة الصدارة بحثا عن التأهل للدور الثاني.
ويغيب عن فريق الوحدات لاعبه أنس العوضات بسبب عقوبة اتخذتها إدارة النادي بحقه بناء على طلب المدرب.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
06/11/2023 08:52:51
MENAFN06112023000117011021ID1107377601
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