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الوحدات يلتقي الكهرباء العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي

11/6/2023 4:28:20 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا) - يلتقي فريق الوحدات لكرة القدم مع نظيره الكهرباء العراقي عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد الثلاثاء في المباراة التي تقام في مدينة البصرة العراقية في إطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
ويتصدر فريق الوحدات المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط حيث تضم المجموعة فرق الكهرباء العراقي والكويت الكويتي واتحاد أهلي حلب السوري.
ويسعى فريق الوحدات ممثل كرة القدم الأردنية في البطولة لتحقيق الفوز ومواصلة الصدارة بحثا عن التأهل للدور الثاني.
ويغيب عن فريق الوحدات لاعبه أنس العوضات بسبب عقوبة اتخذتها إدارة النادي بحقه بناء على طلب المدرب.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
06/11/2023 08:52:51

MENAFN06112023000117011021ID1107377601

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