مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة بشأن غزة الليلة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 6 تشرين الثاني (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي الليلة مشاورات مغلقة لبحث الوضع في غزة بعد الهجوم على مستشفى الشفاء والهجمات المتكررة على مخيم جباليا للاجئين.

ودعت الأمارات العربية والصين إلى مشاورات الساعة 3 مساء اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك، أي الساعة الحادية عشرة بتوقيت الأردن.

وسيقدم منسق عملية السلام تور فنسلاند، ورئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفثس، إحاطة بالوضع السياسي والإنساني في فلسطين المحتلة، بما فيها غزة والضفة والقدس المحتلة.

-- (بترا)

م د/ ف ج

06/11/2023 06:21:05