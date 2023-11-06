مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة بشأن غزة الليلة

مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة بشأن غزة الليلة
التاريخ
11/6/2023 4:28:20 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 6 تشرين الثاني (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي الليلة مشاورات مغلقة لبحث الوضع في غزة بعد الهجوم على مستشفى الشفاء والهجمات المتكررة على مخيم جباليا للاجئين.
ودعت الأمارات العربية والصين إلى مشاورات الساعة 3 مساء اليوم الاثنين بتوقيت نيويورك، أي الساعة الحادية عشرة بتوقيت الأردن.
وسيقدم منسق عملية السلام تور فنسلاند، ورئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفثس، إحاطة بالوضع السياسي والإنساني في فلسطين المحتلة، بما فيها غزة والضفة والقدس المحتلة.
-- (بترا)
م د/ ف ج
06/11/2023 06:21:05
MENAFN06112023000117011021ID1107377600
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