تقرير أممي: إسرائيل تقتل 134 طفلاً في غزة يوميًا

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 6 تشرين الثاني (بترا)- أفاد تقرير أممي بأن عدد الشهداء منذ السابع من الشهر الماضي وصل إلى 9770 شهيدا، من بينهم 4008 أطفال و 2550 امرأة، أي أن 134 طفلاً في غزة يستشهد يوميًا.

وقالت الشؤون الإنسانية الأممية، انه ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فإن هناك حوالي 2260 شخصًا آخرين في عداد المفقودين في غزة، من بينهم 1270 طفلًا.

وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة أطلقت القوات الإسرائيلية النار ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين.

وفي بلدة أبو ديس (القدس المحتلة) استشهد ثلاثة فلسطينيين. وأطلقت القوات الإسرائيلية صاروخًا على منزل كان يختبئ فيه أحد المواطنين، ما أدى إلى تدميره، فيما تم الإبلاغ عن مقتل شخصين آخرين، من بينهما طفل يبلغ من العمر 17 عامًا خلال عمليات البحث والاعتقال في العيزرية (القدس المحتلة) والنوبة (الخليل المحتلة).

وقال مكتب اوتشا الأممي إن القوات الإسرائيلية قتلت منذ السابع من الشهر الماضي 141 فلسطينيًا، من بينهم 43 طفلاً، فيما استشهد ثمانية، بينهم طفل على يد مستوطنين إسرائيليين.

-- (بترا)

م د/ف ج

06/11/2023 06:16:37