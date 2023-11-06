الملك: سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن الأردن سيبقى السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.

وقال في تغريدة على منصة (اكس) اليوم الاثنين"بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".

وأضاف جلالته في التغريدة "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".

--(بترا)

ف ج

06/11/2023 02:17:40

