الملك: سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين

الملك: سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين
التاريخ
11/6/2023 4:28:04 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 تشرين الثاني (بترا)- أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن الأردن سيبقى السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.
وقال في تغريدة على منصة (اكس) اليوم الاثنين"بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".
وأضاف جلالته في التغريدة "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".
--(بترا)
ف ج
06/11/2023 02:17:40
MENAFN06112023000117011021ID1107377594
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.