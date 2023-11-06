محمد عدوية يكشف تفاصيل ألبومه الجديد وخطة طرحه خلال الفترة المقبلة

MENAFN - Youm7) كشف النجم محمد عدوية عن ألبومه الجديد قائلاً في تصريحات لـ"اليوم السابع" الألبوم يضم عددًا من الأغانى التي أتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، وأقدم من خلاله مزيكا مختلفة وجديدة، وسيكون نقلة في مشوارى الفني، ويضم عددًا من الأغانى يتم طرحها على طريقة السينجل كل فترة أغنية.

وأعرب مؤخرًا النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "أرض غزة" تضامنًا مع أحداث فلسطين، مشيرًا إلى أنه قدم تلك الأغنية من أجل دعم فلسطين وهذا أقل ما أقدمه لهذا الشعب العظيم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ربنا يكون في عون أهالينا في غزة وما يحدث هناك من قتل وتشرد أطفال وغيرهم، وكلنا متأثرين بالمشاهد الصعبة التي نراها على شاشات التليفزيون، وأتمنى أن يقف القصف في فلسطين.

وطرح مؤخرًا النجم محمد عدوية أغنية جديدة تحمل اسم "أرض غزة" عما يحدث في فلسطين ويتضامن معها بسبب الهجوم الغاشم الذي ارتكبه المحتل على اراضيها.

وتقول كلمات الأغنية: وقالوا عليكي يا أرض غزة أن الشهادة عليكي لذه، يشتاق لها الصابرين، وكل نقطة دم نازلة تغسل ضماير فينا ندلة، لأننا ساكتين، ياه ياه يا أرض غزة يا أرض طاهرة، يا أرض المسيح والأقصى يا اللي بيتاجروا بيكي في كل نشره، حاسس أن اللي مات ده ابني كان نفسي أحمي جسمي من أي ضربة، هدموا المباني وكل مدني، ضربوا المدارس ووجعوا قلوبنا وشردوا ملايين وقفلوا المعابر على كل عابر، يصرخ يقول أنا مش قادر، ألحقوا فلسطين، الحقوا فلسطين".

وطرح مؤخرًا النجم محمد عدوية أحدث أغانيه على يوتيوب والتى تحمل اسم "تعرف عني إيه" وهى من كلمات مؤمن راجح وألحان وليد نور وتوزيع محمد نور.