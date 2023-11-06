محمد عدوية يكشف تفاصيل ألبومه الجديد وخطة طرحه خلال الفترة المقبلة

(MENAFN
- Youm7) كشف النجم محمد عدوية عن ألبومه الجديد قائلاً في تصريحات لـ"اليوم السابع" الألبوم يضم عددًا من الأغانى التي أتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، وأقدم من خلاله مزيكا مختلفة وجديدة، وسيكون نقلة في مشوارى الفني، ويضم عددًا من الأغانى يتم طرحها على طريقة السينجل كل فترة أغنية.
وأعرب مؤخرًا النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "أرض غزة" تضامنًا مع أحداث فلسطين، مشيرًا إلى أنه قدم تلك الأغنية من أجل دعم فلسطين وهذا أقل ما أقدمه لهذا الشعب العظيم.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ربنا يكون في عون أهالينا في غزة وما يحدث هناك من قتل وتشرد أطفال وغيرهم، وكلنا متأثرين بالمشاهد الصعبة التي نراها على شاشات التليفزيون، وأتمنى أن يقف القصف في فلسطين.
وطرح مؤخرًا النجم محمد عدوية أغنية جديدة تحمل اسم "أرض غزة" عما يحدث في فلسطين ويتضامن معها بسبب الهجوم الغاشم الذي ارتكبه المحتل على اراضيها.
وتقول كلمات الأغنية: وقالوا عليكي يا أرض غزة أن الشهادة عليكي لذه، يشتاق لها الصابرين، وكل نقطة دم نازلة تغسل ضماير فينا ندلة، لأننا ساكتين، ياه ياه يا أرض غزة يا أرض طاهرة، يا أرض المسيح والأقصى يا اللي بيتاجروا بيكي في كل نشره، حاسس أن اللي مات ده ابني كان نفسي أحمي جسمي من أي ضربة، هدموا المباني وكل مدني، ضربوا المدارس ووجعوا قلوبنا وشردوا ملايين وقفلوا المعابر على كل عابر، يصرخ يقول أنا مش قادر، ألحقوا فلسطين، الحقوا فلسطين".
وطرح مؤخرًا النجم محمد عدوية أحدث أغانيه على يوتيوب والتى تحمل اسم "تعرف عني إيه" وهى من كلمات مؤمن راجح وألحان وليد نور وتوزيع محمد نور.
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