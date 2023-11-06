وليد فواز يكشف عن مواقف واجهته بسبب دوره فى صوت وصورة: دعوات ونظرات غريبة

(MENAFN
- Youm7) كشف الفنان وليد فواز عن سعادته بسبب ردود الفعل الكبيرة حول دوره بمسلسل "صوت وصورة" من خلال شخصية عبد الغني قائلاً خلال تصريحات خاصة لـ اليوم السابع: "ردود الفعل كبيرة بتوفيق من الله، وهي الردود التي شعرت بها سواء في الشارع أو السوشيال ميديا".
وأضاف عن مواقف قابلها بسبب الدور بقوله: "هناك سيدة قابلتها وأنا سايق، ولحظة الوقوف في الإشارة نادت عليا يا عبد الغني، روح ربنا ياخدك، وهو الموقف الذى تكرر بصورة أخرى مع زوجة أحد أصدقائى حينما تقابلنا ولاحظت نظراتها لي بريبة شديدة، تصل لحد الاستنفار مني لمدة نصف دقيقة".
استكمل وليد فواز: "لاحظت في عينيها أنها تسلم على عبد الغني من وجهة نظرها وليس وليد فواز، وكأنها كانت تستوعب لمدة الأمر الذى يجعلني سعيد بسبب تأثير الدور إلى هذا الحد".
مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت،
باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.
مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة
DMC
الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة
DMC
دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة
watch it
قبل القناة بـ 24 ساعة.
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