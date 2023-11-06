وليد فواز يكشف عن مواقف واجهته بسبب دوره فى صوت وصورة: دعوات ونظرات غريبة

MENAFN - Youm7) كشف الفنان وليد فواز عن سعادته بسبب ردود الفعل الكبيرة حول دوره بمسلسل "صوت وصورة" من خلال شخصية عبد الغني قائلاً خلال تصريحات خاصة لـ اليوم السابع: "ردود الفعل كبيرة بتوفيق من الله، وهي الردود التي شعرت بها سواء في الشارع أو السوشيال ميديا".

وأضاف عن مواقف قابلها بسبب الدور بقوله: "هناك سيدة قابلتها وأنا سايق، ولحظة الوقوف في الإشارة نادت عليا يا عبد الغني، روح ربنا ياخدك، وهو الموقف الذى تكرر بصورة أخرى مع زوجة أحد أصدقائى حينما تقابلنا ولاحظت نظراتها لي بريبة شديدة، تصل لحد الاستنفار مني لمدة نصف دقيقة".

استكمل وليد فواز: "لاحظت في عينيها أنها تسلم على عبد الغني من وجهة نظرها وليس وليد فواز، وكأنها كانت تستوعب لمدة الأمر الذى يجعلني سعيد بسبب تأثير الدور إلى هذا الحد".

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت،

باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة

DMC

الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة

DMC

دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة

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قبل القناة بـ 24 ساعة.



