الفنان الأردنى الأخرس: أوبريت راجعين حلم وروح جديدة وحاولنا إيصال صوتنا

MENAFN - Youm7) طرح أوبريت راجعين ، لدعم القضية الفلسطينية، بمشاركة 25 فنانًا من الوطن العربى، وحقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقي المختلفة، وظل الجميع ينشره على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير.

وقال الفنان الأردني الأخرس، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "بدأت الفكرة صغيرة في الاستوديو وبدأت تكبر والمشروع يكبر، الكل حابب يشارك ويساعد وأن لما تفكر تجمع 25 فنانا من الوطن العربى مجرد فكرة صعب تطبيقها لكن تم تنفيذها وتحقيقها واتجمعنا كلنا لأن قضيتنا واحدة الكل متعاون مع بعضه وبيساعد واللى بيعرف يعمل حاجة بيعملها وكنا كلنا منسجمين مع بعض والأجواء كانت أكتر من رائعة في التصوير وطلع الأوبريت للنور".

وأضاف: "وكنا عاوزين نقدم أوبريت زى الحلم العربى بس بروح جديدة، الحلم العربى كان تعاطف لكن راجعين للمقاومة، ونحاول بأى طريقة وصول صوتنا حتى عن طريق الفن ونكرس كل الأوقات للقضية الفلسطينية، والأوبريت عليه قيود من اليوتيوب وتشويش على وجوه الفنانين المشاركين وصعب الوصول له، لكن سوف نسعى أن يصل لأكبر عدد في العالم".

ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع خيرة نجوم عالم الراب في العالم العربي

من دول مختلفة، هي: مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.

وشارك جميع الفنانين في العمل بشكل تطوعي بدون مقابل، في حين تعود جميع عائدات الأغنية لصالح المساعدات لأطفال غزة، وتعد الأغنية أول أوبريت شبابي يجمع 25

فنانا عربيا على غرار أوبريت الحلم العربي.

وتم تصوير الفيديو كليب معظمه في الأردن وتم تصوير باقي المشاركين عن بعد كل في بلده، وذلك تحت إدارة المخرج الفلسطيني عمر رمال والمخرج الليبي أحمد كويفية والمنتج ناصر البشير، و الموزع الموسيقى عمر شومالي وخرج الأوبريت للنور بمساهمة كل من عمر حميدات وحياة أبو سمرة وفرح حوراني وريم كنج وهبة أبوحيدر.























