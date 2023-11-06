متخصص فى الإبداع الرقمى يحول أيقونات السينما لـأنيمشن بالذكاء الاصطناعى..صور

MENAFN - Youm7) ارتبط أغلبنا بالكثير من الأفلام الكلاسيكية ، والتى حققت نجاحات كبيرة عالميا، ما حولها لأيقونات نتفاعل معها ومع أبطالها، حتى أننا لا نمل من إعادة مشاهدة تلك الأفلام، ونتفاعل معها بنفس المقدار فى كل مشاهدة، ولكن هل تخيلت كيف سيكون الوضع إذا تم الدمج بين بوسترات هذه الأفلام، وبين الذكاء الاصطناعى، والذى أصبح عنصرا أساسيا فى كل ما يتعلق بالفنون والديجيتال.

007fast and furiousForrest Gump

الكسندر بيريز، أحد المتخصصين فى فنون الـ "Photoshop" والذكاء الاصطناعى، حيث يقوم بإعادة تصور الأفلام الشهيرة بأسلوب ديزنى بيكسار ، ليصنع ما يشبه الرحلة السينمائية التى لم يسبق لها مثيل فى عالم موازٍ مذهل وساحر، بعد أن أتم إعادة تصور مجموعة من الأفلام الشهيرة بأسلوب ديزنى بيكسار، بمساعدة الذكاء الاصطناعى والمهارات السحرية لبرنامج Photoshop، وذلك بحسب ما ذكر موقع boredpanda.

Harry PotterHome AloneInterstellar

يقول الكسندر بيريز، "حولت هذه الصور السحرية شخصياتنا وقصصنا المحبوبة إلى رسوم متحركة تجعل القلوب من جميع الأعمار تنبض بشكل أسرع، من الأبطال الشجعان إلى الأشرار ، يُمنح كل فيلم حياة جديدة بأشكال وألوان نابضة بالحياة، مما يجعلك تشعر وكأنك تستكشف عالمًا جديدًا تماما"

Matrixmen in blackThe ShiningTwilight

وتابع، بفضل سحر بيكسار، تعد كل صورة تحفة فنية من التفاصيل والتعبير، مما يبرز المشاعر والذكريات التى تجعل السينما مميزة للغاية، سواء كنت من محبى المغامرات أو الكوميديا ​​أو الرومانسية، فإن هذه الصور ستنقلك إلى عالم بيكسر وديزنى بطريقة لم تتخيلها من قبل، هذا احتفال بالسينما قد يدفئ قلبك ويجعلك تبتسم من الأذن إلى الأذن".

ومن بين الأفلام التى قام الكسندر بيريز بتحويلها، home alone، وfast and furious، وForrest Gump، وHarry Potter، وInterstellar، وMatrix، وmen in black، وThe Shining، وTwilight.