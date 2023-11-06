مصطفى منصور: ورق التوت شهادة ميلاد حقيقية وكلنا فى المسلسل أصحاب

MENAFN - Youm7) يشارك الفنان مصطفى منصور في بطولة مسلسل "ورق التوت " الذى يتواصل عرضه حاليًا على قناة cbc، وأعرب منصور عن سعادته بردود الأفعال حول العمل ودوره أيضًا، مشيرًا لـ"اليوم السابع" أنه يعتبر شخصية منير التي يجسدها خلال الأحداث شهادة ميلاده الحقيقة في عالم الفن، رغم مشاركته في العديد من الأعمال وتقديمه العديد من الأدوار خلال السنوات الماضية.

وأكد مصطفى منصور أنه يكن كل حب وتقدير للمخرج حسام الذى آمن به بموهبته ويشكره على نظرته الثاقبة وقدرته على إخراج ما لم يره بعض المخرجين في آدائه، وذلك بعدما اختاره لدور بعيد تمامًا عن الأدوار الذى كان يتم اختياره فيها خلال الفترة الماضية سواء الشعبية أو الصعيدية لافتًا إلى أن شخصية "منير" بالمسلسل تقترب من شخصيته الحقيقية من حيث المبادئ الرجولية التي يتصف بها ابن البلد الحقيقى.

وحول كواليس المسلسل الذى يعتمد على التجربة الشبابية قال مصطفى منصور: "كل شباب المسلسل أصدقائى ودفعتى بالمعهد، وكنا نلتقى بصفة مستمرة لمذاكرة الأدوار سويًا، وذلك جعل هناك أجواء أخوية يملأها الحب والود خلال فترة التصوير وظهر ذلك على الشاشة بأن الكل يقدم دوره بشكل مميز للغاية، وبعد عرض العمل أشكر الله على طبطبته علىّ بعد مراحل اليأس والألم التي مررت بها خلال مشواري البسيط بالفن".

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران،

تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

مسلسل "ورق التوت" يعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.



