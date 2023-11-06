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8 علامات تحذرك من علاقة صداقة سامة.. الاستخفاف بإنجازاتك بينها

11/6/2023 4:27:37 AM
(MENAFN- Youm7) في حين تبالغ "السوشيال ميديا "أحيانًا بالتوعية بالمؤشرات الحمراء "الريد فلاجز" في شريك الحياة، لا يهتم الكثيرون بالقدر نفسه بالتوعية بعلامات الخطر في الصداقة، على الرغم من أن علاقات الصداقة من الأمور القيمة والمهمة في حياة كل شخص. لذا نستعرض في هذا التقرير من موقع "يور تانجو" أبرز المؤشرات الحمراء التي تشير إلى وجود مشاكل أو تحذيرات في العلاقة.




عدم الثقة:


إذا كان صديقك يكذب عليك بانتظام أو يخون ثقتك، فهذا يشير إلى أن هناك مشكلة جوهرية في العلاقة، وبالتالي إذا كنت تجد صعوبة في الثقة بصديقك أو إذا كان ينتهك ثقتك بشكل مستمر، فهذه قد تكون علامة حمراء.




السلبية المستمرة:


إذا كان صديقك ينشر السلبية ويؤثر سلبًا على مزاجك وطاقتك الإيجابية بشكل مستمر، فقد تحتاج إلى إعادة التقييم.




الانعزالية:


إذا لاحظت أن صديقك يتجاهلك بشكل مستمر أو يبدو غير مهتم بالحفاظ على الاتصال بك، فقد يكون هذا إشارة إلى أن العلاقة غير متوازنة.




الغياب عند الحاجة:


إذا لم يكن صديقك متواجدًا أو يدعمك في الأوقات الصعبة أو عندما تحتاج إلى دعمه، فهذا قد يكون إشارة إلى عدم توافق العلاقة.



الاستخفاف بإنجازاتك واهتماماتك:
إذا كان يتجاهل أو يقلل من جميع إنجازاتك واهتماماتك والأشياء التي تجعلك سعيدًا حقًا. وفي الوقت نفسه، كل ما يفعله رائعا ومثيرا للاهتمام بغض النظر عن مدى سخافته هذا هو الوقت المناسب لقراءة العلامات التحذيرية والخروج من العلاقة لتجنب الدخول في دوامة سلبية.



عدم احترام حدودك:
إذا كان أصدقاؤك لا يحترمون حدودك، ويتجاوزونها مرارًا وتكرارًا، فهذا شيء يجب ألا تتجاهله. إن عدم منح شخص ما مساحة خاصة به لينمو فيها لا يعتبر أمرًا صحيًا أبدًا وهو سبب كبير لعدم كون هذه الصداقة صحية بالنسبة لك.



رفض مشاكلك:
الأصدقاء هم الذين هم بمثابة المرساة في حياتنا ولكن إذا كنت جزءًا من مجموعة أصدقاء ترفض مشاكلك باستمرار، ولا تظهر الدعم أبدًا في الظروف الصعبة، فأنت بحاجة إلى الابتعاد عن هؤلاء الأشخاص وتكوين صداقات جديدة.



تبرير صداقاتك للآخرين:
إذا كنت تبرر صداقاتك للآخرين باستمرار ولا تحب أن يتم رؤيتك معهم في الأماكن العامة أو رؤيتهم في صحبتهم، فمن المحتمل جدًا أن تكون جزءًا من مجموعة سامة وأنت تعرف ذلك بالفعل ولكن تفشل بطريقة أو بأخرى في الابتعاد عنها.



يجب أن يتم التعامل مع هذه العلامات الحمراء بجدية، ويمكن أن يكون من الأفضل إجراء محادثة صريحة مع صديقك للتعبير عن مخاوفك ومشاعرك. في بعض الحالات، قد يكون من الضروري أن تعتبر إنهاء العلاقة إذا كانت تلك العلامات الحمراء مستمرة وتؤثر سلبًا على صحتك العقلية والعاطفية.












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