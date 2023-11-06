8 علامات تحذرك من علاقة صداقة سامة.. الاستخفاف بإنجازاتك بينها

(MENAFN
- Youm7) في حين تبالغ "السوشيال ميديا "أحيانًا بالتوعية بالمؤشرات الحمراء "الريد فلاجز" في شريك الحياة، لا يهتم الكثيرون بالقدر نفسه بالتوعية بعلامات الخطر في الصداقة، على الرغم من أن علاقات الصداقة من الأمور القيمة والمهمة في حياة كل شخص. لذا نستعرض في هذا التقرير من موقع "يور تانجو" أبرز المؤشرات الحمراء التي تشير إلى وجود مشاكل أو تحذيرات في العلاقة.
عدم الثقة:
إذا كان صديقك يكذب عليك بانتظام أو يخون ثقتك، فهذا يشير إلى أن هناك مشكلة جوهرية في العلاقة، وبالتالي إذا كنت تجد صعوبة في الثقة بصديقك أو إذا كان ينتهك ثقتك بشكل مستمر، فهذه قد تكون علامة حمراء.
السلبية المستمرة:
إذا كان صديقك ينشر السلبية ويؤثر سلبًا على مزاجك وطاقتك الإيجابية بشكل مستمر، فقد تحتاج إلى إعادة التقييم.
الانعزالية:
إذا لاحظت أن صديقك يتجاهلك بشكل مستمر أو يبدو غير مهتم بالحفاظ على الاتصال بك، فقد يكون هذا إشارة إلى أن العلاقة غير متوازنة.
الغياب عند الحاجة:
إذا لم يكن صديقك متواجدًا أو يدعمك في الأوقات الصعبة أو عندما تحتاج إلى دعمه، فهذا قد يكون إشارة إلى عدم توافق العلاقة.
الاستخفاف بإنجازاتك واهتماماتك:
إذا كان يتجاهل أو يقلل من جميع إنجازاتك واهتماماتك والأشياء التي تجعلك سعيدًا حقًا. وفي الوقت نفسه، كل ما يفعله رائعا ومثيرا للاهتمام بغض النظر عن مدى سخافته هذا هو الوقت المناسب لقراءة العلامات التحذيرية والخروج من العلاقة لتجنب الدخول في دوامة سلبية.
عدم احترام حدودك:
إذا كان أصدقاؤك لا يحترمون حدودك، ويتجاوزونها مرارًا وتكرارًا، فهذا شيء يجب ألا تتجاهله. إن عدم منح شخص ما مساحة خاصة به لينمو فيها لا يعتبر أمرًا صحيًا أبدًا وهو سبب كبير لعدم كون هذه الصداقة صحية بالنسبة لك.
رفض مشاكلك:
الأصدقاء هم الذين هم بمثابة المرساة في حياتنا ولكن إذا كنت جزءًا من مجموعة أصدقاء ترفض مشاكلك باستمرار، ولا تظهر الدعم أبدًا في الظروف الصعبة، فأنت بحاجة إلى الابتعاد عن هؤلاء الأشخاص وتكوين صداقات جديدة.
تبرير صداقاتك للآخرين:
إذا كنت تبرر صداقاتك للآخرين باستمرار ولا تحب أن يتم رؤيتك معهم في الأماكن العامة أو رؤيتهم في صحبتهم، فمن المحتمل جدًا أن تكون جزءًا من مجموعة سامة وأنت تعرف ذلك بالفعل ولكن تفشل بطريقة أو بأخرى في الابتعاد عنها.
يجب أن يتم التعامل مع هذه العلامات الحمراء بجدية، ويمكن أن يكون من الأفضل إجراء محادثة صريحة مع صديقك للتعبير عن مخاوفك ومشاعرك. في بعض الحالات، قد يكون من الضروري أن تعتبر إنهاء العلاقة إذا كانت تلك العلامات الحمراء مستمرة وتؤثر سلبًا على صحتك العقلية والعاطفية.
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