حتى التراث بيسرقوه.. مصرية تفضح سرقة مجندة إسرائيلية لصورتها بالزى البدوى

MENAFN - Youm7) التراث بكل تفاصيله هو عنوان الحضارات، حيث يتناقله جيل بعد جيل، حتى وإن مر عليه آلاف السنين، مثل المصريين الذي يقدسون تراثهم، ويفخرون به، ويتحدثون عنه طوال الوقت، بداية من التاريخ الفرعوني والعادات التي نمارسها حتى الآن في الأفراح والأعياد، وصولاً للزي والملابس البدوية السيناوية التي تعبر عن مدى رقي ودقة الفن المصري، هكذا تحدثت رانيا يحيى إحدى المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وجدت صورتها بزي بدو سيناء التي سرقت ونشرتها إحدى المجندات الإسرائيليات تحت عنوان "ما أجمل الزي بدو تل أبيب"، الأمر الذي اعتبرته ليس سرقة فقط، بل تبجحاً فظاً في الخطف ونسب أي شيء لهم.

المنشور رانيا تكتشف سرقة صورتها ونسبها للصهاينة

قالت رانيا في حديثها لـ"اليوم السابع" إنها طوال الوقت تنشر لقطات لها في العديد من المحافظات داخل مصر، لغرض تنشيط السياحة، وحيث إن عملها مرتبط بشكل كبير بهذا الأمر، وبعد أحداث غزة الأخيرة، والقصف الإجرامي على المنازل والمستشفيات أخذت تتداول بعض المنشورات المنددة بهذه الاعتداءات.

وأشارت إلى أنها منذ أيام قليلة حاولت الرجوع لمحتواها الأصلي وذلك بنشر بعض اللقطات من إحدى جلسات التصوير التي قامت بها، وهي ترتدي الزي البدوي لأهالينا في سيناء الحبيبة.

التراث البدوي

وأضافت أن الإعجاب بالمنشور وصل لعدد كبير من المتابعين، إلا أنها فوجئت بسرقة إحدى الصور الخاصة بها من قبل حساب على فيسبوك لإحدى المجندات الإسرائيليات في جيش الاحتلال، وكتبت عليه تعليق بأن هذا الزي يخص بدو تل أبيب، وعلقت رانيا: "أل تل أبيب أل، مفيش أكتر من كده غش وسرقة عيني عينك" وأضافت أن هذا الزي يخص بدو سيناء، وأن أهل مصر طوال عقود وقرون يعتزون بتراثهم مهما كان بسيطاً، حتى في الملابس، والأطعمة، مؤكدة أن مهما حاولوا تزييف التاريخ والسرقة هناك أرض تتحدث عن حضاراتها وأبناء يحموها ولو بدمائهم مهما حدث ومهما كلفهم الأمر.

الزي البدوي

وشاركتنا رانيا العديد من اللقطات التي أخذتها بالزي السيناوي المميز، بجانب صورها في صحراء سيناء في رحلة تخطف القلوب، وتملأ العقل بحب الوطن.

رانيا يحيى





رانيا





زي بدو سيناء





سفاري





سيناء





صحراء سيناء



