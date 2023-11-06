كيف تتعامل مع الطفل الخائف وتعزز شعوره بالأمان بعد أحداث فلسطين؟

MENAFN - Youm7) بفضل الإمكانات التكنولوجية المتاحة للأطفال، أصبح العالم كله مفتوح بين أيدهم، فليس البالغين فقط هم من يتابعون القضية الفلسطينية، بل الأطفال أيضا بمختلف أعمارهم، يتابعون، ويحللون وينتظرون تطور الأحداث، فهناك منهم من يستطيع الفهم والتعامل، وهناك من يظهر عليه علامات الخوف وعدم الأمان والذعر، وقد يرجع ذلك بسبب العمر، وهذا ما أوضحته استشاري الصحة النفسية سلمى أبو اليزيد في حديثها لـ"اليوم السابع"، مؤكدة أن العمر له عامل كبير في كيفية تقبل تقبل ما يشاهده الطفل، حيث يشعر معظم الأطفال الخائفين بأن أذرع والديهم هي المكان الأكثر أمانًا، عندما يعانق الآباء أطفالهم، فإن ذلك يوفر لهم الطمأنينة والشعور بالأمان الذي يتوقون إليه، ومع ذلك، يحتاج الأطفال إلى تعلم كيفية التعامل مع مخاوفهم، خاصة مع مشاهدة احداث القضف الوحشي على أهل غزة .

التحدث مع الطفل الحد من مشاهدة المقاطع الصعبة أمام الطفل

وأوضحت استشاري الصحة النفسية أن هناك بعض الخطوات التي يجب التعامل بها مع الطفل للتقليل من خوف، وإعطائه الشعور بالأمان، من أهمها الحد من مصادر الأخبار المزعجة سواء على التليفزيون، أو على التليفونات، أو حتى الحديث بشكل كبير أمام الطفل خاصة من هم أقل من 5 سنوات، وذلك حتى لا تكون البيئة المحيطة به خالية من مصادر الأمان.

طفلة صغيرة تعريف بالقضية

وأردفت استشاري الصحة النفسية أن من الضروري استبدال هذا الوقت بالحديث الإيجابي، ولا مانع من جعله يستمع لبعض القصص عن المقاومة والانتفاضة ، وعن حرب 6 أكتوبر، وكيف كان النضال الذي كان سبب في الحياة الكريمة التي نعيشها الآن.

الحديث مع الطفل

ومن الخطوات المهمة أيضا هو الحديث مع الطفل وجعله يحكي عن كل ما يشعر به، ووجهة نظره فيما يحدث، ومعالجة تلك المشكلة بهدوء دون تذمر، مع تجنب الحديث معه أو مشاهدة تلك الأخبار في الفترة ما قبل النوم على الأقل بساعتين، مع الاهتمام بالقيام بأي نشاط ممتع، ينسيه ما سمعه أو شاهده من أحداث خلال اليوم.

طفلة إخبار الطفل بأن هذا الشعور طبيعي

وعلى الأبوين إخبار الطفل أنه من الطبيعي أن يشعر بالخوف والقلق بسبب تلك الأحداث، وأنه عليه التفكير في أن يكون إيجابي مع نفسه ومع أصدقائه، بالتحالف، سواء بالتبرع، أو نشر المعلومات الصحيحة، والابتعاد عن أي مصادر للمعلومات غير الموثوقة، مع التأكيد له أن هناك الكثير يعملون بجد لوقف هذا القتال، ورجوع الأمن والأمان من جديد.