مش غامضة ولا عدائية دايمًا.. دراسة: القطط لديها ما يقرب من 300 تعبير وجه

(MENAFN
- Youm7) قد تبدو القطط غامضة وذات تعبيرات قليلة أو ثابتة أحيانًا، لكن فى الواقع الحيوان الأليف لديه ما يقرب من 300 تعبير وجه مختلف تظهره القطط لبعضها البعض، وفقًا لدراسة نقلها موقع "ديلى ميل" البريطانى.
القطط ليست عدائية كما تبدو أحيانًا، حيث تكون معظم تعابير وجهها تجاه القطط الأخرى ودية بشكل مدهش، ولاحظ الباحثون 53 قطة منزلية فى مقهى للقطط على مدى 10 أشهر، وسجلوا 186 لقاءً منفصلًا بين الحيوانات، وحددوا 126 تعبيرًا ودودًا للوجه، بما فى ذلك تعبيرات العين المغلقة الهادئة التى تعلم أصحاب القطط التعرف عليها كعلامة على الحب.
تعبيرات وجه القطة
ووفق الدراسة كان هناك 102 من تعبيرات الوجه غير الودية التى تظهرها القطط، مثل تضييق حدقة العين والأذنين المسطحتين، والتى تظهرها القطط أيضًا للبشر عندما تنزعج، كما وجدت الدراسة 48 تعبيرًا للوجه فقط، والتى تشبه قطة شيشاير، يصعب قراءتها، لأنها يمكن أن تكون ودية أو غير ودية.
لقد فاجأت المجموعة الكبيرة من تعابير الوجه الخبراء، حيث أن القطط، مقارنة بالكلاب، بابتساماتها وعيونها الحزينة، تتمتع بوجوه ثابتة نسبيًا، بدورها، قالت الدكتورة بريتانى فلوركيفيتش، كبيرة مؤلفى الدراسة، من كلية ليون فى أركنساس: "تظهر هذه النتائج أنه من الجيد النظر إلى آذان القطط وعينيها وشواربها لفهم ما إذا كانت تشعر بالود".
أحد تعبيرات وجه القطة
قد يظن الناس أن تعابير وجه القطط تهدف إلى تحذير القطط والأشخاص الآخرين، لكن هذا يوضح مدى قدرة القطط الأليفة الاجتماعية والمتسامحة بالفعل، ولاحظت الدراسة، التى نشرت فى مجلة العمليات السلوكية، 276 نوعًا من تعبيرات الوجه الموجهة من القطط تجاه القطط الأخرى.
وأشار أكثر من نصف هذه التعبيرات إلى رغبتهم فى اللعب، بما فى ذلك سحب شفاه القطة إلى الخارج، وإظهار أسنانها السفلية، وفتح الفم، وتمدد الفك.
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