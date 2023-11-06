مش غامضة ولا عدائية دايمًا.. دراسة: القطط لديها ما يقرب من 300 تعبير وجه

MENAFN - Youm7) قد تبدو القطط غامضة وذات تعبيرات قليلة أو ثابتة أحيانًا، لكن فى الواقع الحيوان الأليف لديه ما يقرب من 300 تعبير وجه مختلف تظهره القطط لبعضها البعض، وفقًا لدراسة نقلها موقع "ديلى ميل" البريطانى.

القطط ليست عدائية كما تبدو أحيانًا، حيث تكون معظم تعابير وجهها تجاه القطط الأخرى ودية بشكل مدهش، ولاحظ الباحثون 53 قطة منزلية فى مقهى للقطط على مدى 10 أشهر، وسجلوا 186 لقاءً منفصلًا بين الحيوانات، وحددوا 126 تعبيرًا ودودًا للوجه، بما فى ذلك تعبيرات العين المغلقة الهادئة التى تعلم أصحاب القطط التعرف عليها كعلامة على الحب.

تعبيرات وجه القطة

ووفق الدراسة كان هناك 102 من تعبيرات الوجه غير الودية التى تظهرها القطط، مثل تضييق حدقة العين والأذنين المسطحتين، والتى تظهرها القطط أيضًا للبشر عندما تنزعج، كما وجدت الدراسة 48 تعبيرًا للوجه فقط، والتى تشبه قطة شيشاير، يصعب قراءتها، لأنها يمكن أن تكون ودية أو غير ودية.

لقد فاجأت المجموعة الكبيرة من تعابير الوجه الخبراء، حيث أن القطط، مقارنة بالكلاب، بابتساماتها وعيونها الحزينة، تتمتع بوجوه ثابتة نسبيًا، بدورها، قالت الدكتورة بريتانى فلوركيفيتش، كبيرة مؤلفى الدراسة، من كلية ليون فى أركنساس: "تظهر هذه النتائج أنه من الجيد النظر إلى آذان القطط وعينيها وشواربها لفهم ما إذا كانت تشعر بالود".

أحد تعبيرات وجه القطة

قد يظن الناس أن تعابير وجه القطط تهدف إلى تحذير القطط والأشخاص الآخرين، لكن هذا يوضح مدى قدرة القطط الأليفة الاجتماعية والمتسامحة بالفعل، ولاحظت الدراسة، التى نشرت فى مجلة العمليات السلوكية، 276 نوعًا من تعبيرات الوجه الموجهة من القطط تجاه القطط الأخرى.

وأشار أكثر من نصف هذه التعبيرات إلى رغبتهم فى اللعب، بما فى ذلك سحب شفاه القطة إلى الخارج، وإظهار أسنانها السفلية، وفتح الفم، وتمدد الفك.