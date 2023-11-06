جمال ودلال وتاريخ.. أعرف تفاصيل الزى السيناوى

MENAFN - Youm7) تعد منطقة جنوب سيناء من أكثر المناطق السياحية جاذبية في مصر، وقد حباها الله بالطبيعة الساحرة؛ الجبال والسهول والوديان والشواطئ الجميلة، بالإضافة إلى مياه البحر مع الشعاب المرجانية والأسماك الطبيعية والنادرة التي تجذب السائحون الأجانب من جميع أنحاء العالم، ولأن سيناء غنية بالكثير من التفاصيل التي تلفت نظر العالم كله لها، فهناك أيضاً الملابس التراثية وتحديداً الزي البدوي الخاصة بنساء سيناء، المليء بالتفاصيل التي يصعب أن تجدها في مكان أخر، في السطور التالية نتعرف على الزي السيناوي بداية من شكل التطريز حتى "الشرابة" التي كانت تغطي الوجه.

التطريز

يعد التطريز مهارة معقدة للغاية تتطلب الاهتمام بالتفاصيل ومعرفة الأنماط والتصاميم التقليدية، فقد احترفن سيدات سيناء هذا الفن وابدعن فيه بشكل يفوق التخيل، ويعتمد على التطريز المستخدم في تزيين أي نوع من القماش من خلال استخدام الخياطة والغرز، تهدف هذه المهارة التقليدية إلى تزيين القماش، وأحيانًا المواد الأخرى أيضًا مثل المفروشات وبعض أغطية الأثاث، بخياطة زخرفية باستخدام الخيوط الملونة باللون الأحمر والازرق والاخضر، وغالبًا ما يشتمل التطريز على مواد أخرى مثل الخرز والترتر لتزيين القماش بشكل أكبر، وفي بعض الأحيان يكتفيين بالخيوط في التطري فقط.

التطريز النسيج

بعض من الملابس الخاصة ببدو سيناء تغزل من نسيج مميز من الكتان، يعد النسيج مهارة قديمة تم استخدامها في مصر منذ عهد القدماء المصريين، فكانوا يصنعون الاقمشة بايديهم، وكذلك في سيناء التي تمتلك تاريخ تراث غني، تأتي مهارة النسيج التقليدية بأشكال عديدة وتستخدم العديد من الوسائط، غالبيتها يدوية الصنع، وتشمل هذه بشكل رئيسي نسج الصوف ونسج الكتان ونسج القطن ونسج السلال أيضاً والأدوات التي تستخدم في المنزل.

النسيج الشرابة

وهي عبارة عن الشراشيب التي تتواجد على حواف الزي السيناوي، وفي الغالب يطرز بها غطاء الوجه للنساء، وبعضهن يستخدمن الحلي المعدنية أو الفضية أو النحاسية في تزيينه لأعطائه المزيد من الفخامة.

الشرابة مهارة الخرز

في بعض الأشكال للزي السيناوي يستخدم الخرز كإضافة لتزيين الملابس، وجعل التطريز أكثر وضوحاً وغنى، حيث استخدمت ثقافات التطريز بالخرز لتزيين القماش منذ عهد قدمائنا المصريين، ويعود تاريخ المهارة نفسها إلى ما يقرب من 5000 عام.

نساء سيناء وشم الزي

أما عن وشم الزي هي مهارة بالدانتيل، يصنع من خلالها بعض الورود أو الاشكال الهندسية وغيرها لتزيين الزي البدوي، وإضافة بعض التفاصيل له.

وشم الزي



