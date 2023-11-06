جمال ودلال وتاريخ.. أعرف تفاصيل الزى السيناوى

(MENAFN
- Youm7) تعد منطقة جنوب سيناء من أكثر المناطق السياحية جاذبية في مصر، وقد حباها الله بالطبيعة الساحرة؛ الجبال والسهول والوديان والشواطئ الجميلة، بالإضافة إلى مياه البحر مع الشعاب المرجانية والأسماك الطبيعية والنادرة التي تجذب السائحون الأجانب من جميع أنحاء العالم، ولأن سيناء غنية بالكثير من التفاصيل التي تلفت نظر العالم كله لها، فهناك أيضاً الملابس التراثية وتحديداً الزي البدوي الخاصة بنساء سيناء، المليء بالتفاصيل التي يصعب أن تجدها في مكان أخر، في السطور التالية نتعرف على الزي السيناوي بداية من شكل التطريز حتى "الشرابة" التي كانت تغطي الوجه.
التطريز
يعد التطريز مهارة معقدة للغاية تتطلب الاهتمام بالتفاصيل ومعرفة الأنماط والتصاميم التقليدية، فقد احترفن سيدات سيناء هذا الفن وابدعن فيه بشكل يفوق التخيل، ويعتمد على التطريز المستخدم في تزيين أي نوع من القماش من خلال استخدام الخياطة والغرز، تهدف هذه المهارة التقليدية إلى تزيين القماش، وأحيانًا المواد الأخرى أيضًا مثل المفروشات وبعض أغطية الأثاث، بخياطة زخرفية باستخدام الخيوط الملونة باللون الأحمر والازرق والاخضر، وغالبًا ما يشتمل التطريز على مواد أخرى مثل الخرز والترتر لتزيين القماش بشكل أكبر، وفي بعض الأحيان يكتفيين بالخيوط في التطري فقط.
التطريز النسيج
بعض من الملابس الخاصة ببدو سيناء تغزل من نسيج مميز من الكتان، يعد النسيج مهارة قديمة تم استخدامها في مصر منذ عهد القدماء المصريين، فكانوا يصنعون الاقمشة بايديهم، وكذلك في سيناء التي تمتلك تاريخ تراث غني، تأتي مهارة النسيج التقليدية بأشكال عديدة وتستخدم العديد من الوسائط، غالبيتها يدوية الصنع، وتشمل هذه بشكل رئيسي نسج الصوف ونسج الكتان ونسج القطن ونسج السلال أيضاً والأدوات التي تستخدم في المنزل.
النسيج الشرابة
وهي عبارة عن الشراشيب التي تتواجد على حواف الزي السيناوي، وفي الغالب يطرز بها غطاء الوجه للنساء، وبعضهن يستخدمن الحلي المعدنية أو الفضية أو النحاسية في تزيينه لأعطائه المزيد من الفخامة.
الشرابة مهارة الخرز
في بعض الأشكال للزي السيناوي يستخدم الخرز كإضافة لتزيين الملابس، وجعل التطريز أكثر وضوحاً وغنى، حيث استخدمت ثقافات التطريز بالخرز لتزيين القماش منذ عهد قدمائنا المصريين، ويعود تاريخ المهارة نفسها إلى ما يقرب من 5000 عام.
نساء سيناء وشم الزي
أما عن وشم الزي هي مهارة بالدانتيل، يصنع من خلالها بعض الورود أو الاشكال الهندسية وغيرها لتزيين الزي البدوي، وإضافة بعض التفاصيل له.
وشم الزي
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