Monday, 06 November 2023 01:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تسهيلات لتحويل السيارات للغاز.. بونات تموين مجانية وتقسيط على 18شهرا بدون فوائد

11/6/2023 4:27:34 AM
(MENAFN- Youm7) نجح قطاع البترول فى تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز فى جميع محافظات الجمهورية والتى يقترب عددها حاليا من الوصول إلى 1000 محطة تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية فى جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.



تهدف التيسيرات الجديدة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والتى أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزى السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة، والتى تأتى فى اطار المبادرة القومية للتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز وما حظيت به من دعم رئاسى وحكومى كبير وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفيما يلى أهم المعلومات عن تلك الأنظمة..





1- منح العميل فى حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها.



2- التقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها.



3- التقسيط على 18 شهرا بدون فوائد والاعفاء من المصاريف الإدارية.



4- التقسيط على سنتين بدون فوائد.



5- بذلك تكون تكلفة الغاز اقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80 بما يعكس أهميته كوقود موفر مالياً للمواطن.



6- وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رئيسا شركتى غازتك وكارجاس بالعمل على سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين فى تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل على توافر كافة المعلومات اللازمة للرد على استفسارات العملاء.
















MENAFN06112023000132011024ID1107377581

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث