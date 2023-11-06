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كل ما تريد معرفته عن المنصة الإلكترونية للحصول على الرخصة الذهبية للاستثمار

11/6/2023 4:27:33 AM
(MENAFN- Youm7) بعد أن أعلن مجلس الوزراء اقتراب الانتهاء من تدشين منصة للرخص الذهبية ، نجيب عن بعض الأسئلة حول هذه المنصة، وكيف تعمل وآلياتها.



في البداية هي عبارة عن منصة إلكترونية للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية من خلالها، وتضع الهيئة العامة للاستثمار اللمسات الأخيرة لإعلانها، حيث سيتمكن المستثمر في التقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعه، وسيقوم بكل الإجراءات من خلالها، حتى حصوله على الرخصة الذهبية.



ومنذ إطلاق الرخصة الذهبية ارتفع إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية من قبل الهيئة العامة للاستثمار إلي 24 شركة، تتضمن استثماراتها مشروعات صناعية ومشروعات خدمية.



وتعتبر منظومة الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، أحد أهم وسائل التسهيل على المستثمرين في القطاعات المستهدفة كما يجرى تعديل قانون الاستثمار لتشمل الرخصة عددًا كبيرًا من المشروعات، وبالتالي يتم التوسع في منح هذه الرخص.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد في وقت سابق علي الانتهاء من إعداد منصة إلكترونية للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، وأكد رئيس الوزراء على وجوب أن يكون هناك محدد مهم للحصول على الرخصة الذهبية، يتمثل في قيمة المشروع وما يحققه من تنمية اقتصادية، وذلك بخلاف المشروعات الاستراتيجية التي تم التوافق على حصولها على الرخصة الذهبية.












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