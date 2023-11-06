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2025 جنيها هدية من البترول لو حولت سيارتك للعمل بالغاز بالتقسيط لمدة سنة

11/6/2023 4:27:33 AM
(MENAFN- Youm7) عروض ترويجية جديدة وإجراءات للتيسيرات على المواطنين لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد وتتضمن إلي جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء، حيث تأتي المبادرة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في اطار توفير بدائل مختلفة للوقود أمام المستهلك.



وتشمل العروض والأنظمة الجديدة لشركتى غازتك وكارجاس منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها.



وتشمل العروض الأخرى التقسيط علي سنة بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية، حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة علي بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيه، او التقسيط علي 18شهرا بدون فوائد والاعفاء من المصاريف الادارية، كما يمكن التقسيط علي سنتين بدون فوائد.



وأكد المهندس طارق الملا أن التيسيرات الجديدة هدفها تخفيف الاعباء علي المواطنين و تقديم مختلف عوامل الجذب
لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة، مشيرا إلي أن ذلك يأتي في إطار المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز وما حظيت به من دعم رئاسي وحكومي كبير، حيث نجح قطاع البترول في
تحقيق الانتشار
السريع لمحطات التموين بالغاز في جميع محافظات الجمهورية والتي يقترب عددها حاليا من الوصول إلي 1000 محطة
تنتشر علي مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.



ووجه الوزير رئيسا شركتي غازتك وكارجاس بالعمل علي سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين في تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل علي توافر كافة المعلومات اللازمة للرد علي استفسارات العملاء.



كما أكد المهندس طارق الملا، أن المبادرة الرئاسية أعطت زخما لخطط اقامة المحطات الجديدة واعطاء دفعات لسرعة التنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية بشان الموافقات والتراخيص اللازمة لانشاء وتشغيل محطات جديدة، وهو ما يتم الاستمرار فيه حاليا في اطار التنسيق مع جهات الدولة.












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