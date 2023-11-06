تاريخ موجز للذكاء.. كتاب يساعد البشر على تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعى

(MENAFN
- Youm7) هل تساءلت يومًا كيف أصبح الإنسان العاقل ذكيًا جدًا؟ كيف تمكنا من تطوير لغة فعلية في حين أن جميع الحيوانات الأخرى لم تفعل ذلك؟ يمكن العثور على إجابات لهذه الأسئلة وأكثر من ذلك بكثير في صفحات كتاب ماكس بينيت الجديد "تاريخ موجز للذكاء: التطور والذكاء الاصطناعي والاكتشافات الخمسة التي صنعت أدمغتنا" الذى يقع في في 365 صفحة.
فرضية بينيت وهو رجل أعمال برمجيات أسس شركة تدعى Bluecore "ساعدت في التنبؤ بما سيشتريه المستهلكون قبل أن يعرفوا ما يريدون" هي أن البشر لن يخلقوا ذكاءً اصطناعيًا حقيقيًا دون فهم الذي أدى إلى تطور الذكاء الحقيقي الذي نحن عليه وعلى هذا يقدم تفاصيل دقيقة عن الاكتشافات الخمسة التي تطورت على مدار مليارات السنين وطورت دماغ البشر.
النصف الأول من الكتاب يقتصر فقط على تفاصيل تقتصر على مفهوم الذكاء وكيف تتعلم الأسماك من خلال التجربة والخطأ من بين العديد والعديد من التطورات التطورية الأخرى ويستشهد بينيت بعمل علماء النفس وعلماء الأعصاب في كل خطوة على الطريق ويتضمن الكثير من المخططات والرسوم البيانية لتوضيح نقاطه.
يمكن أن تشعر وكأنك تقرأ كتابًا مدرسيًا في بعض الأحيان، ولكن يُحسب للمؤلف أنه يبدأ كل فصل جديد بسرد حقيقي لظاهرة أثرت على تطور العقل البشرى، كما في هذا الوصف للانفجار الكامبري قبل أكثر من 500 مليون سنة.
عندما يبدأ بينيت في ربط تطور الدماغ البشري بما وصلنا إليه في تطور الذكاء الاصطناعي، يصبح الكتاب أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لهذا القارئ حيث يطرح سؤالا هو : لماذا لا تستطيع الآلات أن تتعلم حقًا؟ حتى ChatGPT، الذي يبدو أن كل صناعة تتبناه هذه الأيام، لا يمكنه "تعلم الأشياء بالتسلسل"، كما كتب بينيت.
"إن إحزة الذكاء الاصطناعي تتعلم الأشياء دفعة واحدة ثم تتوقف عن التعلم" هكذا يقول مضيفا:" لقد قمنا بتدريب ChatGPT باستخدام محتويات الإنترنت بالكامل، لكن البرنامج لا يمكنه تعلم أشياء جديدة بسبب خطر نسيان الأشياء القديمة، أو تعلم أشياء خاطئة".
يتمتع بينيت بالذكاء الكافي لعدم استخلاص أي استنتاجات حول الذكاء الاصطناعي في مجال يتغير يوميًا، لكنه أنهى كتابه بالتحدي حيث كتب أن التطور أعطانا عقلنا البشري الرائع، والآن بعد أن أصبحنا في وضع يسمح لنا بخلق شكل جديد من الذكاء، يجب علينا أولاً أن نقرر هدفنا هل مقدر لنا أن ننتشر عبر الكون؟ أم أننا سنفشل في مواجهة التغير المناخي كما يقدم بينيت حجة قوية حول السبب الذي قد يجعل الهندسة العكسية للدماغ البشري تؤدي إلى اختراقات مستقبلية في علم الذكاء الاصطناعي.
تاريخ موجز للذكاء
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