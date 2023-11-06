تاريخ موجز للذكاء.. كتاب يساعد البشر على تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعى

MENAFN - Youm7) هل تساءلت يومًا كيف أصبح الإنسان العاقل ذكيًا جدًا؟ كيف تمكنا من تطوير لغة فعلية في حين أن جميع الحيوانات الأخرى لم تفعل ذلك؟ يمكن العثور على إجابات لهذه الأسئلة وأكثر من ذلك بكثير في صفحات كتاب ماكس بينيت الجديد "تاريخ موجز للذكاء: التطور والذكاء الاصطناعي والاكتشافات الخمسة التي صنعت أدمغتنا" الذى يقع في في 365 صفحة.

فرضية بينيت وهو رجل أعمال برمجيات أسس شركة تدعى Bluecore "ساعدت في التنبؤ بما سيشتريه المستهلكون قبل أن يعرفوا ما يريدون" هي أن البشر لن يخلقوا ذكاءً اصطناعيًا حقيقيًا دون فهم الذي أدى إلى تطور الذكاء الحقيقي الذي نحن عليه وعلى هذا يقدم تفاصيل دقيقة عن الاكتشافات الخمسة التي تطورت على مدار مليارات السنين وطورت دماغ البشر.

النصف الأول من الكتاب يقتصر فقط على تفاصيل تقتصر على مفهوم الذكاء وكيف تتعلم الأسماك من خلال التجربة والخطأ من بين العديد والعديد من التطورات التطورية الأخرى ويستشهد بينيت بعمل علماء النفس وعلماء الأعصاب في كل خطوة على الطريق ويتضمن الكثير من المخططات والرسوم البيانية لتوضيح نقاطه.

يمكن أن تشعر وكأنك تقرأ كتابًا مدرسيًا في بعض الأحيان، ولكن يُحسب للمؤلف أنه يبدأ كل فصل جديد بسرد حقيقي لظاهرة أثرت على تطور العقل البشرى، كما في هذا الوصف للانفجار الكامبري قبل أكثر من 500 مليون سنة.

عندما يبدأ بينيت في ربط تطور الدماغ البشري بما وصلنا إليه في تطور الذكاء الاصطناعي، يصبح الكتاب أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لهذا القارئ حيث يطرح سؤالا هو : لماذا لا تستطيع الآلات أن تتعلم حقًا؟ حتى ChatGPT، الذي يبدو أن كل صناعة تتبناه هذه الأيام، لا يمكنه "تعلم الأشياء بالتسلسل"، كما كتب بينيت.

"إن إحزة الذكاء الاصطناعي تتعلم الأشياء دفعة واحدة ثم تتوقف عن التعلم" هكذا يقول مضيفا:" لقد قمنا بتدريب ChatGPT باستخدام محتويات الإنترنت بالكامل، لكن البرنامج لا يمكنه تعلم أشياء جديدة بسبب خطر نسيان الأشياء القديمة، أو تعلم أشياء خاطئة".

يتمتع بينيت بالذكاء الكافي لعدم استخلاص أي استنتاجات حول الذكاء الاصطناعي في مجال يتغير يوميًا، لكنه أنهى كتابه بالتحدي حيث كتب أن التطور أعطانا عقلنا البشري الرائع، والآن بعد أن أصبحنا في وضع يسمح لنا بخلق شكل جديد من الذكاء، يجب علينا أولاً أن نقرر هدفنا هل مقدر لنا أن ننتشر عبر الكون؟ أم أننا سنفشل في مواجهة التغير المناخي كما يقدم بينيت حجة قوية حول السبب الذي قد يجعل الهندسة العكسية للدماغ البشري تؤدي إلى اختراقات مستقبلية في علم الذكاء الاصطناعي.

تاريخ موجز للذكاء



