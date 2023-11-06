علماء الآثار يعثرون على مومياوات النار فى كهوف الفلبين

MENAFN - Youm7) اكتشف علماء الآثار بقايا محنطة فى عدة كهوف فى الفلبين تمثل نوعًا مختلفًا من المومياوات التي تعرف عند الباحثين بـ "مومياء النار" وتم العثور على مومياوات كهف كابايان النارية فى مقاطعة بنجويت بالفلبين، وهي بقايا بشرية تم الحفاظ عليها من خلال عملية تجفيف عن طريق تعريضها للنار مدد طويلة، وقد أعطت هذه البقايا المحفوظة جيدًا للباحثين نظرة ثاقبة لعملية التحنيط الفريدة، وفقًا لما ذكره موقع ancient orgnins.

مومياوات الفلبين

وتُعرف مومياوات كابايان أيضًا باسم مومياوات إيبالوى أو مومياوات النار، وكانت موجودة في العديد من الكهوف في المنطقة، بما في ذلك تيمباك، وبانغاو، وتينونجتشول، وناباي، وأوبداس.



ولفت الباحثون إلى أن تجفبف المومياوات وتحنيطها عن طريق تعريضها للنار ليس أسلوبًا شائعًا في التحنيط، وكانت عملية طويلة جدًا، ولكن تم استخدامها بنجاح للحفاظ على العديد من الجثث على مر السنين وقد قدر العلماء أن مومياوات كابايان تم إنشاؤها على يد أفراد من قبيلة إيبالوي في وقت ما بين 1200 و1500 ميلادى.

وأكد بعض العلماء أن ممارسة التحنيط تعود إلى آلاف السنين، في حين أن تاريخ بدء هذه الممارسة محل خلاف، إلا أن هناك اتفاقًا على أنها انتهت في القرن السادس عشر.

ويعتقد البعض أن زعماء القبائل فقط هم الذين تم تحنيطهم عبر هذه الطريقة، وقيل إن عملية التحنيط الفريدة تبدأ بالفعل قبل الموت فمع اقتراب الوفاة، كان الفرد يشرب مشروبًا يحتوي على نسبة عالية جدًا من الملح، ومن المعروف أن شرب المياه المالحة يؤدي إلى تجفيف الجسم، لذلك تم استخدام هذه الخطوة الأولية لبدء عملية التجفيف قبل الوفاة.

وبعد وفاة الفرد، تتم بقية عملية التحنيط وتشير التقديرات إلى أن هذه العملية تستغرق من عدة أسابيع إلى عدة أشهر حتى تكتمل.

وقد كان يتم غسل الجثة جيداً، قبل وضعها فوق مصدر حراري في وضعية الجلوس، قبل تعرض الجسد للنار أو لهب حقيقي، بل يظل معلقًا فوق النار المشتعلة فبدلاً من حرق الجسم، تؤدي الحرارة والدخان إلى تجفيف الجسم بالكامل ببطء وبشكل كامل.

