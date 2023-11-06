عرض لوحة جاذبية سرى للبيع فى مزاد سوثبى بسعر 80 ألف جنيه إسترلينى

MENAFN - Youm7) عرضت دار سوثبى، فى لندن، ضمن مزاد فنون الشرق الأوسط القرن 21، العديد من لوحات الفنانين التشكيليين المصريين، ومن أبرز هذه اللوحات، لوحة الفنانة جاذبية سر ، بدون عنوان ، وقدر ثمنها ما بين 60 إلى 80 ألف جنيه استرلينى.

الفنانة التشكيلية الكبيرة بدأت حياتها المهنية مدرّسة تربية فنية بمدارس المعلمات العليا، ثم انتقلت إلى العديد من المدارس، ثم إلى المعهد الفرنسى، وعملت أستاذة للتصوير سابقًا بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان حتى عام 1981م، وأستاذة التصوير السابق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بين عامى 1981 و1982.

لوحة جاذبية سرى

تمكنت الفنانة جاذبية سرى عبر مشوارها الفنى من جذب أنظار كل محبى الفن التشكيلى فى جميع أنحاء العالم، من خلال أعمالها المتميزة، حتى نالت العديد من الجوائز والأوسمة منها: جائزة روما للتصوير عام 1952؛ والجائزة الشرقية "التصوير بالزيت – القسم المصري" بينالى فينسيا عام 1956، والجائزة الثانية فى الحفر فى بينالى الإسكندرية عام 1959، والجائزة الشرقية لمسابقة الإنتاج الفنى عام 1975، وجائزة الدولة التشجيعية فى الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عام 1970، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1970، وجائزة الدولة التقديرية فى الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1999.