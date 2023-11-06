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على باشا مبارك وتأثيره على الشخصية المصرية فى مكتبة مصر العامة.. اليوم

11/6/2023 4:27:30 AM
(MENAFN- Youm7) تنظم مكتبة مصر العامة ، اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بقاعة الندوات بالدور الثالث صالون الشخصية المصرية الذى يأتي بعنوان "على باشا مبارك وتأثيره على الشخصية المصرية"، والذى يتناول تأثير على باشا مبارك ودوره الكبير فى التعليم ونشر المعارف.

ويتحدث في الندوة كل من
الدكتور جيهان زكى، عضو مجلس النواب واستاذ التاريخ جامعة السربون، والدكتور محمد رفعت الامام أستاذ التاريخ وعميد أداب دمنهور، وزينب مبارك كاتبة أطفال وحفيدة على باشا مبارك، و الدكتور زين عبد الهادى الكاتب وأستاذ علم المعلومات وتاريخ المعرفة، و اللواء الدكتور محمد الهمشرى أمين عام المؤسسة، و الدكتور يسر فاروق فلوكس رئيس مجلس أمناء المؤسسة ويدير الصالون الدكتور هيثم الحاج على الكاتب والناقد وعضو مجلس أمناء المؤسسة.

يذكر أن على باشا مبارك، اقترن اسمه في تاريخ مصر الحديث بالجانب العملي للنهضة والعمران، وتعددت إسهاماته فيها، وأعظم ما قام به علي مبارك ولا يزال أثره باقيًا حتى الآن، هو إنشاؤه دار العلوم ذلك المعهد الذي لا يزال يمد المدارس بصفوة معلمي اللغة العربية كما أصدر مجلة روضة المدارس لإحياء الآداب العربية، ونشر المعارف الحديثة.







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