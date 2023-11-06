على باشا مبارك وتأثيره على الشخصية المصرية فى مكتبة مصر العامة.. اليوم

(MENAFN
- Youm7) تنظم مكتبة مصر العامة ، اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بقاعة الندوات بالدور الثالث صالون الشخصية المصرية الذى يأتي بعنوان "على باشا مبارك وتأثيره على الشخصية المصرية"، والذى يتناول تأثير على باشا مبارك ودوره الكبير فى التعليم ونشر المعارف.
ويتحدث في الندوة كل من
الدكتور جيهان زكى، عضو مجلس النواب واستاذ التاريخ جامعة السربون، والدكتور محمد رفعت الامام أستاذ التاريخ وعميد أداب دمنهور، وزينب مبارك كاتبة أطفال وحفيدة على باشا مبارك، و الدكتور زين عبد الهادى الكاتب وأستاذ علم المعلومات وتاريخ المعرفة، و اللواء الدكتور محمد الهمشرى أمين عام المؤسسة، و الدكتور يسر فاروق فلوكس رئيس مجلس أمناء المؤسسة ويدير الصالون الدكتور هيثم الحاج على الكاتب والناقد وعضو مجلس أمناء المؤسسة.
يذكر أن على باشا مبارك، اقترن اسمه في تاريخ مصر الحديث بالجانب العملي للنهضة والعمران، وتعددت إسهاماته فيها، وأعظم ما قام به علي مبارك ولا يزال أثره باقيًا حتى الآن، هو إنشاؤه دار العلوم ذلك المعهد الذي لا يزال يمد المدارس بصفوة معلمي اللغة العربية كما أصدر مجلة روضة المدارس لإحياء الآداب العربية، ونشر المعارف الحديثة.
MENAFN06112023000132011024ID1107377573
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.