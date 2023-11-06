Monday, 06 November 2023 01:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أحمد تيمور فى ذكرى ميلاده.. الأديب البارز جمع 3000 مثل شعبى فى كتاب

11/6/2023 4:27:29 AM
(MENAFN- Youm7) أحمد تيمور باشا، أديب
بارز ولد فى مثل هذا اليوم 6 نوفمبر من عام 1894، الذي عرف باهتماماته الواسعة بالتراث العربى، وأحد أهم الباحثين فى فنون اللغة العربية، والأدب والتاريخ، بمكتبة عظيمة تعد ذخيرة للباحثين إلى الآن بدار الكتب المصرية، بما تحوى من نوادر الكتب والمخطوطات.



ولد
أحمد تيمور فى درب سعادة فى القاهرة، لأب كردى أحد كبار أعيان القاهرة ورئيس ديوان الخديو إسماعيل، ورحل والده عندما كان أحمد تيمورفى عمر الـ
ثلاثة أشهر، للتوالى تربيته شقيقته الشاعرة عائشة التيمورية رائدة من رائدات الحركة النسوية فى الوطن العربى.



تعلم أحمد تيمور اللغات ومبادئ العلوم فى مدرسة مارسيل الفرنسية، و درس العلوم العربية والإسلامية على يد الشيخ حسن الطويل، وتزوج من خديجة هانم بنت أحمد رشيد باشا ناظر الداخلية، فى عام 1889م، ورزق بثلاثة
أولاد "إسماعيل ومحمد ومحمود.



وعندما رحلت زوجته لم يتزوج مرة أخرى مخافة أن تسىء الزوجة الثانية إلى أولاده، وقد
برز ولداه محمد ومحمود تيمور من رواد القصة والرواية.



ومن بين إصدارات أحمد تيمور كتاب "الأمثال العامية المصرية"، ويعد هذا الكتاب واحدا من أمهات الكتب التى تحمل صفة الإتقان إلى جوار الريادة، حيث جمع تيمور ما يزيد على ثلاثة آلاف مثل شعبى مصرى هى خلاصة ما جمعه عبر السنوات من تعبيرات شاعت على لسان المصريين فى عصره وقبله.



وظل هذا القاموس المرجع الأشهر والأوسع عن حياة المصريين وكلامهم وعاداتهم وتقاليدهم بل وطرق تفكيرهم، وفضلا عن خفة الدم الممتعة فى روح الأمثال وكلماتها، وما تحمله من حنين إلى حكمة الآباء والأجداد، فالشروح المختصرة المفيدة التى وضعها تيمور كانت خير مساعد على فهم الكنوز التى تتضمنها الأمثال.



ومن عينة الأمثال التى ضمنها تيمور فى الكتاب "عدو قريب ولا حبيب بعيد"، وهو المثل الذى يضرب فى تفضيل القرب على البعد، ولو أن القريب عدو، وهو من المبالغة والمراد منه أنه ربما عطف عليه وساعده فى بعض شئونه.












MENAFN06112023000132011024ID1107377572

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث